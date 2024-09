Früher Doppelschlag lässt Zwettl jubeln!

Spielberichte

Details Mittwoch, 25. September 2024 11:11

Dienstag Abend empfing die SG Ortmann/Oed-Waldegg den SC Zwettl. Die Hochwasserkatastrophe hatte die planmäßige Durchführung dieser Partie der siebenten Runde verhindert. Nun ging sie über die Bühne. Die Hausherren hatten die nächste Möglichkeit, endlich den ersten Dreier einzufahren. Es wurde höchste Zeit dafür, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht komplett zu verlieren. Das Auswärtsteam dagegen wollte nach zwei Siegen in Folge ein weiteres Mal gewinnen. Der Plan ging auf. Am Ende setzte sich die angereiste Mannschaft knapp durch und entführte die Punkte.

Komfortabler Vorsprung der Gäste

Knapp 100 Zuschauer besuchten den Sportplatz. Die lokalen Fans zollten ihrer Mannschaft Tribut für den starken Auftritt am vergangenen Wochenende. Da errang die Truppe von Trainer Peter Kaltenegger trotz Unterzahl ein Remis bei Wr. Neustadt. Die Leistung im Derby sorgte für Zuversicht. Im Match selbst landete die Mannschaft dann aber sehr schnell auf dem harten Boden der Realität. Bereits in der 20. Minute ging der Kontrahent in Führung. David Aigner beförderte die Wuchtel über die Linie. Nur Momente später wurde die Führung ausgebaut. Ein optimal getretener Corner landete auf dem Kopf von Marco Budic. Elegant nickte er ein. Der Spielverlauf verlief somit ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Heimischen. Sie schafften es im Anschluss aber, sich zu stabilisieren. So blieben sie im Spiel. Mit dem Stand von 0:2 pfiff der Referee zur Pause.

Anschlusstreffer ist zu wenig

Das Trainerteam der Hausherren schien nun gefordert. Die richtigen Worte wurden gesucht, damit die Burschen mit Elan auf den Rasen zurückkehren. Ein Treffer sollte schnellstmöglich her. Dann wäre die Spannung wieder zurück! Und so kam es dann tatsächlich. Nach dem Seitenwechsel stand rund eine Viertelstunde auf der Spieluhr, als sich das Heimteam über einen zugesprochenen Freistoß freuen durfte. Die hohe Hereingabe von der Seite verlängerte Matthias Aigner mit dem Kopf. Der gegnerische Torwart konnte nur mehr zuschauen, wie der Ball im Netz landete. Der Schütze, der soeben verkürzt hatte, ließ sich feiern. Die Hoffnung auf zumindest einen Punkt lebte wieder. Aber letztlich fehlte der SG Ortmann/Oed-Waldegg die Durchschlagskraft, um wirklich auszugleichen. Auch die angespannte Personalsituation spielte da sicher eine wesentliche Rolle. Zwettl brachte den Sieg über die Ziellinie. Nach dem Schlusspfiff bejubelte man den dritten Sieg in Folge.

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wir freuen uns! Die Richtung stimmt. Das signalisiert sich immer mehr heraus. Als wesentlich erachte ich, dass sich die Abwehr laufend besser findet. Das tut dem ganzen Team gut. Ein Gegentor aus einem Standard ist natürlich immer ärgerlich. Aber aus dem Spiel heraus haben wir sehr sicher verteidigt.“

Der Beste: David Aigner (Mittelfeld SC Zwettl)

