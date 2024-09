Ardagger biegt den Leader!

Spielberichte

Dienstag Abend traf die SG Ardagger Viehdorf auf den SC Retz. Diese Begegnung des siebenten Spieltages ging aufgrund der Hochwasserkatastrophe erst nun über die Bühne. Das Auswärtsteam reiste mit einer äußerst breiten Brust an. Der Tabellenführer war bis dato ohne Punkteverlust durch die Hinrunde gerauscht. Zuletzt hatte man bei den Admira Wacker Amateuren einen klaren 3:0 Sieg gefeiert. Die Hausherren wollten überraschen und den Favoriten am falschen Fuß erwischen. So kam es dann auch. Sie gewannen sensationell und fügten dem Kontrahenten die erste Saisonniederlage zu.

Perfekter Auftakt der Heimischen

Ungefähr 240 Zuschauer statteten dem Sportplatz einen Besuch ab. Die lokalen Fans freuten sich darauf, ihre Burschen gegen die aktuell stärkste Mannschaft der Liga auflaufen zu sehen. Die lautstarke Unterstützung beflügelte die Truppe von Trainer Peter Zeitlhofer. Einer agierte in den Anfangsminuten ganz besonders auffällig. Gerade mal ein paar Sekunden waren gespielt, als Richard Aigner seine Farben nach einem Freistoß per Kopf in Führung brachte. Auf der Tribüne war naturgemäß der Bär los. Die Stimmung wurde aber sogar noch besser. Der Schütze des ersten Treffers scorte nochmals. In der 21. Minute hielt er nach einem Eckball wieder seine Stirn hin und beförderte die Wuchtel ins Netz. Die Gastgeber durften sich also über einen perfekten Spielverlauf freuen. Ganz anders gestaltete sich die Situation beim Kontrahenten. Man musste mit dem Rückstand zurechtkommen und dazu verletzte sich auch noch der Goalie der Retzer. Mitte der ersten Hälfte war Schluss für ihn. Der Schock wurde aber zunächst relativ gut verdaut. Stürmer Emirhan Yenigüc verkürzte. Damit meldete sich sein Team zurück. Weitere Tore fielen vor dem Seitenwechsel nicht mehr. Es ging in die Pause.

Heimische tüten Sieg ein

Nach Wiederanpfiff kehrten die Gäste bis in die Zehenspitzen motiviert zurück. Es ging darum, die erste Pleite in der Meisterschaft zu verhindern. Es sollte interessant zu beobachten sein, wie die Mannschaft nun mit der Situation umgeht. In den vergangenen Runden hatte der Tabellenführer oft schon sehr früh alles klargemacht. Nun befand man sich in einer anderen Situation. Es blieben nur mehr 45 Minuten, um der Partie noch die ersehnte Wende zu geben. Die Hausherren agierten aber sehr clever. Ihnen war bewusst, dass jedenfalls gefährliche Konterchancen verhindert werden mussten. Von dem her agierten sie sehr clever und bauten die Angriffe sehr überlegt auf. Auf Absicherung wurde stets geachtet, sodass der Kontrahent nicht zu große Räume vorfand. Das gelang ihnen sehr gut. Es gab auch zahlreiche Einwechslungen auf Seiten der Gastgeber. Und die frischen Kräfte halfen tatkräftig dabei mit, die Führung über die Runden zu bringen. Nach einer doch etwas längeren Nachspielzeit pfiff der Referee schließlich ab. Dann durfte sich die SG Ardagger Viehdorf über den Sensationssieg freuen. Man schaffte es als erstes Team, dem Tabellenführer eine Niederlage zuzufügen.

Stimme zum Spiel

Peter Zeitlhofer (Trainer SG Ardagger Viehdorf):

„Endlich sind wir für den Aufwand, den wir regelmäßig betreiben, belohnt worden. Die Effektivität hat heute gleich zu Beginn gepasst. Wir sind bis zum Ende konzentriert geblieben. Von dem her denke ich, dass der Sieg durchaus verdient war. Abschließend möchte ich auf diesem Weg dem Retzer Torhüter alles Gute wünschen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist.“

Die Besten: Richard Aigner (Verteidigung SG Ardagger Viehdorf), Jonas Killinger (Verteidigung SG Ardagger Viehdorf)

