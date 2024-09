Verrückte acht Minuten leiten Zwettler Sieg ein!

Spielberichte

Freitag Abend ging das Duell SG Ardagger Viehdorf gegen SC Zwettl über die Bühne. Der Erstgenannte hatte am Dienstag für die Sensation der bisherigen Saison gesorgt. Der Mannschaft war es vorbehalten, dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus Retz eine Niederlage zuzufügen. Mit dementsprechend viel Selbstvertrauen ging man nun an diese Aufgabe heran. Aber auch die Gäste reisten mit einer sehr breiten Brust an. Vier Erfolge in Serie führten dazu. Nach einer äußerst verrückten Partie prolongierten sie den Lauf und sicherten sich die die drei Punkte.

Spektakulärer Verlauf

In etwa 280 Zuschauer statteten dem Sportplatz einen Besuch ab. Mit dem Besuch bedankten sich die lokalen Fans für den Überraschungssieg unter der Woche. Es schien zunächst, als würden ihre Burschen an dieses Ausrufezeichen anschließen. Nach zwei verwerteten Strafstößen von Blaz Udovcic führte man nach rund einer Viertelstunde mit 2:0. Wer jetzt aber dachte, das würden die Gäste nicht verkraften können, der hatte sich gehörig geirrt. In der 21. Minute verkürzte zunächst Benjamin Hahn. Und nach Ablauf der ersten halben Stunde lag man plötzlich sogar in Front. Denn der Schütze hatte nur kurze Zeit später aus einem Weitschuss gleich nochmals genetzt. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich war Kilian Bayer mit einem Kopfball verantwortlich. Wahnsinn, so etwas erlebt nicht täglich! Dann beruhigte sich das Spielgeschehen wieder. Verständlich, so konnte es ja nicht weitergehen. Der Referee pfiff zur Pause.

Frühe Entscheidung

In der Kabine hatte nun das Trainerteam der Heimischen ganze Arbeit zu leisten. Sie mussten aus den Köpfen ihrer Burschen rausbringen, dass die Partie derart aus der Hand gegeben wurde. Zusätzlich galt es, eine Taktik zu finden, wie man dieses Duell vielleicht doch noch für sich entscheiden könnte. Ambitioniert kehrte die Mannschaft auf den Rasen zurück. Aufgegeben wird ein Brief! Aber es gibt auch immer einen Gegner. Und der hatte kein Interesse daran, nochmals Diskussionen über den Sieger aufkommen zu lassen. Raphael Bauer machte nach etwa 60 Minuten alles klar. Er beförderte die Kugel über die Linie. Der Käse war gegessen. In der Restspielzeit machten es die Zwettler dann sehr geschickt. Sie ließen den Gegner laufen und spielten den Sieg heim. Auf der Rückfahrt konnten sie sehr stolz auf sich sein. Die Reaktion auf den frühen 0:2 Rückstand war schon sehr, sehr beeindruckend!

Stimme zum Spiel

Martin Grünstäudl (Obmann SC Zwettl):

„Wir konnten eine beeindruckende Antwort unserer Burschen auf den Rückschlag zu Beginn des Spiels erleben. Zum Ende hin haben wir sehr clever agiert. Bin stolz! In der nächsten Woche geht es gegen Retz. Auf dieses Duell mit dem Tabellenführer fiebern wir jetzt schon hin!“

Der Beste: Benjamin Hahn (Mittelfeld SC Zwettl)

Details

