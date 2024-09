Scheiblingkirchen schafft den Anschluss an die Tabellenspitze!

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 11:29

Freitag Abend ging das Duell zwischen SCU-GLD Kilb und USV Scheiblingkirchen-Warth über die Bühne. Seit der Auftaktniederlage zum Saisonstart sind die Gäste ungeschlagen. Zuletzt feierte man überhaupt drei Siege in Folge. Basis dafür ist die toll funktionierende Abwehr, die kaum etwas zulässt. Die Heimischen standen also vor der Herausforderung, diese scheinbar unüberwindbare Mauer zu durchbrechen. Mitte August hatte man letztmals einen vollen Erfolg gefeiert. Daher wollte man unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurück. Das Auswärtsteam verhinderte dies aber und setzte sich durch.

Torlos in die Pause

Ungefähr 300 Zuschauer machten sich auf den Weg in das Waldstadion. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, ihren Burschen gegen ein Team der Stunde auf die Beine zu schauen. Ihre Unterstützung war gefragt. Vor allem gegen so ein Team, das sich derart im Flow befindet. Die Hausherren starteten gierig in die Partie. Sie versuchten von Beginn weg, das Spiel an sich zu reißen. Trainer Milan Vukovic wollte die Intensität sehen, welche er stets fordert. Und seine Jungs taten ihr Bestes, um seinen Vorstellungen gerecht zu werden. Der Gegner stemmte sich dagegen und setzte auch immer wieder Nadelstiche. Er tat dies mit einer äußerst breiten Brust. Die bemerkenswerte eingespielte Verteidigung war in den vergangenen Wochen die Basis für den Lauf. Und sie erledigte wieder ihren Job. Die Kilber hatten Probleme, gefährlich vor den Kasten zu kommen. Folglich blieb ihnen der Torerfolg verwehrt. Ohne Treffer ging es in die Pause.

Weitschuss leitet Auswärtssieg ein

Nach dem Seitenwechsel ging es im Großen und Ganzen in der gleichen Tonart weiter. Für Spannung war also gesorgt. Eine weitere halbe Stunde verstrich. Dann aber schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus. Daniel Ressler nahm sich ein Herz und zog ab. Der Kracher von außerhalb der Strafraumgrenze schlug im Netz ein. Zehn Minuten später bewies sein Kollege Aliaksandr Kuhan, dass auch er genug Zielwasser getrunken hatte. Er setzte mehr auf Gefühl. Von Höhe des Sechzehners versenkte er die Wuchtel überlegt im Kreuzeck. Sehr bitter für die Hausherren! Es gelang ihnen zwar noch der Anschlusstreffer. Mehr wollte aber nicht mehr drin sein. USV Scheiblingkirchen-Warth verteidigte alles weg und brachte den Auswärtssieg in trockene Tücher. Der Erfolgslauf fand also kein Ende. Der Lohn ist zumindest vorläufig der zweite Platz. Man ist endgültig im Konzert der Großen angekommen!

Stimme zum Spiel

Daniel Kohn (Trainer USV Scheiblingkirchen-Warth):

„Es war die dritte Partie innerhalb weniger Tage. Daher musste ich rotieren. Die Jungs haben das richtig gut gemacht und nach dem Seitenwechsel sind wir auf die Siegerstraße abgebogen. Die stabile Verteidigung tut der ganzen Mannschaft gut.“

Der Beste: Daniel Ressler (Mittelfeld USV Scheiblingkirchen-Warth)

