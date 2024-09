Langenrohr reist mit einem Punkt im Gepäck zurück!

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:27

Freitag Abend empfing die SG Ortmann/Oed-Waldegg den SV Langenrohr. Die Gäste bestritten ihre erste Partie nach rund drei Wochen Unterbrechung. Davor hatten sie am eigenen Platz Schrems gebogen. Das Heimteam durfte das Gefühl eines Sieges in der Saison bislang nicht erleben. Gerade mal zwei Unentschieden stehen auf der Habenseite. Also sollte nun unbedingt ein Erfolg her, um die Situation da hinten in der Tabelle zu entschärfen. Das gelang nicht. Man ging zwar in Führung, die Auswärtsmannschaft aber sorgte noch für den Ausgleich.

Hausherren führen zur Pause

Ungefähr 330 Zuschauer beschlossen, den Sportplatz aufzusuchen. Natürlich spüren die lokalen Fans, dass ihre Burschen aktuell die Unterstützung benötigen. Die letzten Wochen sind sportlich nicht einfach gewesen. Vor allem auch aufgrund diverser Verletzungssorgen. Daher wollte man nun für den Befreiungsschlag sorgen. Und das ausgerechnet bei der Konterstärke des Gegners. Die Heimischen probierten, die Angriffe sehr überlegt aufzubauen. Zu große Räume für Gegenstöße sollten Langenrohr keinesfalls gegeben werden. Und das Vorhaben ging auf. Der Nachzügler ging tatsächlich sogar in Führung. Es lief bereits die 40. Minute, als ein hoher Ball nach vorne gespielt wurde. Dominik Puster setzte sich energisch an der Toroutlinie durch und bezwang dann noch den Goalie. Der Ball schlug wuchtig im kurzen Eck ein. Das Team jubelte ausgiebig über die Führung. Mit dem Stand von 1:0 pfiff der Referee zur Pause.

Später Ausgleich

Die Gäste waren nun gefordert. Die Zeit in der Kabine wurde genutzt, um sich eine passende Taktik für den zweiten Durchgang zurechtzulegen. Ihnen war bewusst, dass sie aus schnellen Gegenstößen stets für Tore gut sind. Daher machten sie natürlich nicht sofort voll auf. Für frische Impulse sollten auf jeden Fall vier neue Spieler sorgen. Sie taten ihrem Spiel natürlich gut. Man war jedoch nach wie vor nicht in der Lage, eine der Gelegenheiten bis zum Ende fertigzuspielen. Es fehlte in dieser Partie doch etwas die Durchschlagskraft. Und als bereits alles nach dem ersten Saisonsieg des Kontrahenten aussah, schlug der SV Langenrohr doch noch zu. Der Sommerzugang Tobias Eggenfellner drosch die Wuchtel aus einem indirekten Freistoß wuchtig am Torhüter vorbei ins Netz. Dieser Knaller besorgte das Remis, welches auch bis zum Ende Bestand hatte. Dann war Schluss und das Auswärtsteam machte sich mit einem Punkt zurück auf die Heimreise.

Stimme zum Spiel

Anton Resch (Sektionsleiter SV Langenrohr):

„Wir tun uns hier traditionell schwer. Leider ist es uns nicht gelungen, aus unserem Ballbesitz etwas Zählbares zu machen. Das Unentschieden konnten wir wenigstens noch retten. Ich denke, dass es durchaus ein gerechtes Ergebnis ist.“

Der Beste: Tobias Eggenfellner ( Sturm SV Langenrohr)

