Korneuburg triumphiert im großen Hit!

Samstag Nachmittag empfing der SC Retz den SC Sparkasse Korneuburg. Der Leader traf also auf seinen schärfsten Verfolger. Die Gäste reisten ungeschlagen an. Zuletzt durfte man sich über drei Siege in Serie freuen. Die Hausherren dagegen hatten unter der Woche den Nachtrag zur siebenten Runde bei Ardagger verloren. Nach der ersten Niederlage musste das Team nun also zeigen, dass es auch mit so einem Rückschlag umgehen kann. Die Zuschauer bekamen ein Spiel zweier Topmannschaften zu sehen. Am Ende setzte sich das Auswärtsteam nach einer aufregenden Schlussphase durch.

Torlos in die Pause

Rund 1.350 Zuschauer belagerten den Sportplatz. Der Andrang garantierte eine außergewöhnliche Atmosphäre. Der Schlager fiel mit dem traditionellen Weinlesefest zusammen. Von dem her gab es unter der Woche nur ein Gesprächsthema in der Region. Jeder, der etwas auf sich hält, wollte dabei sein. Und die Truppe von Trainer Andreas Haller hatte sich die zahlreiche Unterstützung durch die Heimfans nach dem bisherigen Saisonverlauf absolut verdient. Von Beginn weg merkte man, dass zwei Spitzenteams aufeinandertrafen, die sich auf eine funktionierende Abwehr verlassen können. Von dem her neutralisierten sie sich größtenteils gegenseitig. Hüben wie drüben fanden die Offensiven nur ganz selten Momente vor, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Am Ende der Halbzeit hatte Korneuburg erwähnenswerte Gelegenheiten. Zunächst scheiterte man nach einem Missverständnis der Retzer Hintermannschaft. Dann flog auch ein Freistoßversuch aus vielversprechender Position knapp über die Latte. Letztlich ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Nicht untypisch für ein Spitzenduell, in dem sich die Teams äußerst gut kennen. Keiner wollte zu viel riskieren.

Aufregende Schlussphase bringt Sieg der Gäste

Im zweiten Durchgang bekamen die Anwesenden zunächst ein ähnliches Geschehen geboten. Die Teams ließen kaum brenzlige Szenen zu. In der 63. Minute legte das Auswärtsteam dann aber vor. Nach einer perfekten Flanke von der linken Seite landete die Wuchtel bei Sinan Kesimal. Der drückte sie aus kürzester Distanz über die Linie. Die Haupttribüne verstummte. Das gefiel den Heimfans ganz und gar nicht. Aber die Enttäuschung wich sehr schnell. Nur Momente später hatte der Tabellenführer die richtige Antwort parat. Islam Dogan stieg empor und nickte eine hohe Hereingabe ein. Alles startete quasi wieder bei Null. Aber die Treffer taten dem Spiel gut. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass jetzt die taktischen Fesseln lockerer sitzen. Ein kurioses Tor rund eine Viertelstunde vor dem Ende brachte das Team von Coach Michael Augustin endgültig auf die Siegerstraße. Der Treffer von Armin Mujakic war strittig. Hatte er den Ball mit der Hand berührt? Überwand das Spielgerät tatsächlich die Linie? Letztlich beantwortete der Schiedsrichter beide Fragen mit einem Ja und so stand es 1:2. Nur zehn Minuten später schloss Julian Küssler trocken ins kurze Eck ab. Der neue Stand zwang Retz dann naturgemäß dazu, mehr zu riskieren und aufzumachen. Und so legten die Gäste in der Nachspielzeit sogar noch den vierten Treffer nach. Schließlich pfiff der Referee ab. Korneuburg bejubelte den Auswärtserfolg. Der Verein rückte bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze ran, nach Verlustpunkten ist man sogar schon vorne.

Stimme zum Spiel

Michael Augustin (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Freut mich für die Jungs! Vom Ergebnis darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Es war knapp und die Retzer haben uns gefordert. Der Plan war schon, dass wir ihnen am Beginn mehr Ballbesitz geben und kontern. Wir sind stabil gestanden. In der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Offensivqualitäten ausgespielt.“

Der Beste: Armin Mujakic (Sturm SC Sparkasse Korneuburg)

Details

