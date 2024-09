Die SKN Juniors und Ybbs teilen sich die Punkte!

Spielberichte

Details Montag, 30. September 2024 12:06

Die neunte Runde der 1. NÖ Landesliga ging Sonntag Nachmittag mit der Partie SKN St. Pölten Juniors gegen ASK Bau Pöchhacker Ybbs zu Ende. Die Gäste reisten ohne Niederlage an. Man tat dies daher mit einer sehr, sehr breiten Brust. Zuletzt hatte man Schrems sogar 3:0 gebogen. Die Gäste andererseits konnten noch gar nicht gewinnen. Lediglich vier Zähler waren bisher gesammelt worden. Daher sollte nun endlich der erste Sieg her. Der gelang nicht. Es reichte wieder nur zu einem Remis.

Torreiche Hälfte

Rund 150 Zuschauer fanden sich auf der Sportanlage Stattersdorf ein. Die lokalen Fans feuerten ihre Burschen von Beginn weg lautstark an. Die Mannschaft bedankte sich dafür mit dem Führungstreffer in der 21. Minute. Ein tolles Zuspiel in die Tiefe leitete den Gegenstoß ein. Nach einem weiteren Pass landete der Ball bei Yervand Sukiasyan. Der hatte keine Probleme, den Ball im Kasten unterzubringen. Dann ließ er sich feiern. Das Auswärtsteam zeigte sich aber nicht geschockt. Dafür sind sie aufgrund der bisher erfolgreichen Saison zu stabil. Der Ausgleich fiel nach einer Ecke durch Kevin Kotzian. Da zeigte die Spieluhr eine halbe Stunde an. Noch vor der Pause drehte das Team von Trainer Philipp Zulechner das Match komplett. Einen Pass in den Rückraum übernahm Matteo Holzer aus dem Lauf. Er traf ihn perfekt. Und die Wuchtel schlug im Netz ein. Somit stand es 1:2. Mit dem Stand ging es in die Kabinen.

Gäste vergeben Sieg

Nach dem Rückstand schaute es nun also doch danach aus, dass der Lauf des Auswärtsteams weitergeht. Aber noch war eine Halbzeit zu absolvieren. Und die Hauptstädter machten es dem Favoriten richtig schwer. Sie probierten und wollten nun ihrerseits ein weiteres Mal anschreiben. Die 64. Minute lief, als der Referee tatsächlich zu ihren Gunsten auf Elfmeter entschied. Yervand Sukiasyan übernahm Verantwortung, trat an, blieb cool und verlud den Torhüter ins falsche Eck. Danach verblieb für beide Teams noch etwas Zeit, sich die drei Punkte zu krallen. Die letzte Möglichkeit darauf vergaben die Juniors. Ein Freistoß wurde richtig gefährlich aufs gegnerische Tor gebracht. Aber der Goalie wehrte den Ball ab. So hielt er den Punkt für Ybbs fest. Dann war Schluss. Und die Serie an ungeschlagenen Spielen für den Aufsteiger hat weiter Bestand.

Stimme zum Spiel

Daniel Holzer (Sportlicher Leiter ASK Bau Pöchhacker Ybbs):

„Das Ergebnis geht ok. Wir sind heute auf einen starken Gegner getroffen und haben das ganz gut gemacht. Vor allem unter der Berücksichtigung, dass wir von personellen Problemen geplagt sind. Von dem her ist das absolut in Ordnung, wenn man auswärts einen Zähler mitnimmt.“

Der Beste: Stefan Mitmasser (Torhüter ASK Bau Pöchhacker Ybbs)

