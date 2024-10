Kraftakt führt Leader Retz zurück auf die Siegerstraße!

Spielberichte

Freitag Abend ging das Duell SC Zwettl gegen SC Retz über die Bühne. Der Erstgenannte war seit sechs Spielen ungeschlagen und die letzten vier Spiele konnten gar gewonnen worden. Mit dem Lauf hatte sich der Verein bis in die Top Five vorgearbeitet. Die Gäste andererseits gingen als aktueller Tabellenführer in das Match. Bei ihnen ließen die Ergebnisse zuletzt aber zu wünschen übrig. Zwei Niederlagen holten die Truppe auf den Boden der Realität zurück, nachdem man zuvor nur Siege gefeiert hatte. Schließlich lieferten die zwei Teams eine tolle Partie, in dem die Auswärtsmannschaft das bessere Ende für sich hatte.

Tolle Hälfte der Hausherren

Rund 420 Zuschauer suchten die Waldviertler Sparkasse Arena auf. Die Heimfans sorgten für eine tolle Stimmung. Das hatten sich ihre Burschen nach den letzten Wochen auch absolut verdient. Aufgrund der hervorragenden Form gingen die Burschen von Trainer Christoph Pomassl selbstbewusst in die Partie und glaubten an den eigenen Erfolg. Dementsprechend giftig traten sie von Anfang auf. Nach rund einer halben Stunde wurden sie dafür belohnt. Die Zwettler fuhren einen schnellen Konter. Dann folgte noch ein kurzer Querpass. Goalgetter Marek Szwotkowski kam vor dem Verteidiger an den Ball, blieb cool und vollendete von Höhe des Sechzehners. Auf der Tribüne herrschte euphorische Stimmung. Der Lärmpegel erreichte neun Minuten später sogar noch ein höheres Level, nachdem Benjamin Hahn erhöht hatte. Ein Angriff über die linke Seite landete schlussendlich beim Mittelfeldakteur. Aus kurzer Distanz schob er ein. Mit dem Stand von 2:0 ging es dann auch in die Kabinen.

Gäste drehen Partie

Das Auswärtsteam war nun gefordert. Es musste ein Rezept her, um doch noch irgendwie mit Punkten im Gepäck zurückreisen zu können. Dass der Tabellenführer stets für Tore gut ist, hat er in dieser Saison schon zigmal bewiesen. Die Klasse im Offensivbereich ist ja ganz klar vorhanden. Und tatsächlich wurden die PS dann auch auf den Rasen gebracht. Zunächst scheiterte man in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit noch an der Stange, ehe schließlich ein Corner zum Torerfolg führte. Der gegnerische Goalie konnte den Anschlusstreffer nicht verhindern und die Wuchtel nur mehr aus dem Kasten holen. Zwettl schaffte es dann zunächst aber doch, den Vorsprung zu verteidigen. Bis zur 82. Minute. Da zeigte Islam Dogan auf beeindruckende Art und Weise, über welches Gefühl er verfügt. Er richtete sich den Ball her und schlenzte ihn unter die Latte. Das Remis hatte man sich also mal erkämpft. Und es sollte noch besser kommen. Die Nachspielzeit lief bereits, als Emirhan Yenigüc mit einem flachen Schuss direkt neben die Stange sogar für Siegestreffer sorgte. Mit dem Schlusspfiff stand endgültig fest, dass die kurze Negativserie des SC Retz beendet war und der Leader wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hatte.

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Wir sind mit personellen Problemen in die Partie gegangen. Das hat uns vor allem im ersten Durchgang Probleme bereitet. Nach dem Seitenwechsel ist die Moral der Burschen schon herausragend gewesen. Von dem her war der Ausgleich verdient. Dass uns am Ende tatsächlich noch der Dreier gelingt, ist natürlich umso schöner.“

Die Besten: Yusuf Dogan (Verteidigung SC Retz), Islam Dogan (Sturm SC Retz), Emirhan Yenigüc (Sturm SC Retz)

Details

