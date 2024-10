Fortuna Wiener Neustadt setzt sich gegen Ardagger/Viehdorf durch

Spielberichte

Details Samstag, 05. Oktober 2024 19:00

In einem intensiven Aufeinandertreffen der 1. Landesliga setzte sich Fortuna Wiener Neustadt mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen Ardagger/Viehdorf durch. Das Spiel zeichnete sich durch taktische Raffinesse und entscheidende Momente aus, die das Heimteam letztlich auf die Siegerstraße führten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften ihre Stärke im Defensivbereich unter Beweis stellten, gelang es der Fortuna, die entscheidenden Akzente in der zweiten Halbzeit zu setzen und sich wichtige drei Punkte zu sichern.

Torlose erste Halbzeit und Rote Karte als Wendepunkt

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften großen Ehrgeiz, die Spielkontrolle zu übernehmen. Bereits in der zehnten Minute sorgte Christopher Tvrdy für die erste nennenswerte Chance des Spiels, als sein Weitschuss knapp über das Tor der Gäste strich. Das Spiel war in den ersten 45 Minuten geprägt von versteckten Fouls und einer gewissen Hektik, die der Schiedsrichter nur schwer unter Kontrolle brachte.

Ein entscheidender Moment ereignete sich kurz vor der Halbzeitpause: In der 43. Minute sah Ardagger/Viehdorfs Torwart Sebastian Aigner die Rote Karte wegen einer Torchancenverhinderung. Diese Situation führte zu einem Elfmeter für die Fortuna, den Philipp Reinisch jedoch nicht nutzen konnte. Der frisch eingewechselte Torwart Michael Steinbichler parierte den zu lässig geschossenen Ball und hielt sein Team im Spiel.

Fortuna zieht das Tempo an und sichert den Sieg

Nach dem Wiederanpfiff kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Doch die Überzahl der Gastgeber begann sich bemerkbar zu machen. In der 56. Minute setzte Marco Meitz mit einem Freistoß ein weiteres Ausrufezeichen, doch der gegnerische Torhüter rettete in höchster Not. Erst in der 74. Minute gelang es der Fortuna, den Bann zu brechen: Eray Mehmedali erzielte das 1:0 nach einer schönen Vorlage von Besnik Murseli, der kurz zuvor eingewechselt wurde.

Besnik Murseli, der bereits mit seinem Assist glänzte, setzte dem Spiel in der 89. Minute die Krone auf. Mit einem spektakulären Fallrückzieher erhöhte er auf 2:0, wiederum nach einer Vorlage von Eray Mehmedali. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und die Hausherren sicherten sich den Sieg mit einem komfortablen Vorsprung. Trotz eines letzten Aufbäumens von Ardagger/Viehdorf, das in der 90. Minute mit einem missglückten Freistoß endete, blieb es beim verdienten 2:0 für Fortuna Wiener Neustadt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (22883 Bonuspunkte)

1. Landesliga: Fortuna Wiener Neustadt : Ardagger/Viehdorf - 2:0 (0:0)

89 Besnik Murseli 2:0

74 Eray Mehmedali 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

