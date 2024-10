Korneuburgs imposante Serie endet in der Südstadt!

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 11:02

Samstag Abend empfingen die Admira Wacker Amateure den SC Sparkasse Korneuburg. Die Gäste schwammen soweit auf einer Erfolgswelle durch die Saison. Keine Niederlage stand vor der aktuellen Runde zu Buche. Gekrönt wurde der Lauf letzte Woche sogar mit dem Auswärtssieg bei Tabellenführer Retz. Mit viel Selbstvertrauen ging der Verein daher nun auch in diese Partie. Die Hausherren haben nicht so eine überragende Bilanz zu bieten. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse haben sie aber immerhin einen Mittelfeldplatz inne. Und nun kamen drei weitere Punkte auf der Habenseite hinzu. Die Gäste mussten die Rückreise mit einer sensationellen 3:4 Niederlage im Gepäck antreten.

Favorit führt zur Pause

In etwa 50 Zuschauer besuchten die Datenpol Arena. Die lokalen Fans trauten ihrer Mannschaft durchaus was zu. Immerhin gewann sie am eigenen Rasen zuletzt sogar mit 4:0 gegen die SG Ardagger Viehdorf. Und dieses Mal sollten die Burschen sogar noch für mehr Unterhaltungsfaktor sorgen. Der Beginn war zwar relativ schleppend, aber in der 38. Minute brach der Torbann dann und die Heimischen gingen in Front. Ein wunderschön vorgetragener Konter endete in einem Querpass auf Alexander Leidinger. Der nahm den Ball an und setzte ihn flach genau neben die Stange. Da hatten sich die Korneuburger einen ganz anderen Spielverlauf vorgestellt. Und das brachten sie unmittelbar zum Ausdruck. Nur Momente später packten sie mal wieder eine sehenswerte Freistoßvariante aus, die von Zvonimir Ziger erfolgreich abgeschlossen wurde. Lange lief man dem Rückstand also nicht hinterher. Und noch vor der Pause drehte das Auswärtsteam die Partie sogar komplett, nachdem Armin Mujakic eingenickt hatte. Mit dem Stand von 1:2 ging es in die Kabinen.

Offener Schlagabtausch

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Zuschauer ein richtiges Torfeuerwerk zu Gesicht. Rund eine Viertelstunde zeigte die Spieluhr im zweiten Durchgang an, als Christopher Olsa einen wahren Hammer auspackt und die Wuchtel versenkte. Die Gäste hatten aber wieder sofort die richtige Antwort parat. David Rajkovic versenkte einen Freistoß und brachte seine Farben erneut ihn Front. Dann brachen die letzten 20 Minuten an. Und in dieser Schlussphase brachten es die Hausherren tatsächlich zustande, dem Match nochmals eine Wende zu geben. Zunächst finalisierte Alexander Leidinger seinen Doppelpack. Und wie noch dazu! Er nahm eine Flanke direkt per Dropkick und der Ball schlug im Kasten ohne Abwehrmöglichkeit ein! Ein Traumtor! Das war es aber noch nicht. Es sollte sogar noch besser kommen für die Heimischen. Nach einem Querpass von der linken Angriffsseite hielt Sandro Steiner seinen Fuß hin und drückte den Ball über die Linie. Der Torschütze wurde ausgiebig gefeiert. Völlig zurecht! Er sorgte mit seinem Treffer nämlich endgültig für den Sieg! Die Amateure der Admira verloren zwar noch Danny Kleinböck mit Gelb-Rot, den Dreier gaben sie nun aber nicht mehr aus der Hand. Nach einer kurzen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spektakel ab.

Stimme zum Spiel

Michael Gruber (Co-Trainer Admira Wacker Amateure):

„Die Anwesenden haben ein lebhaftes Match gesehen. Es war alles dabei, was sich der Zuschauer wünscht. Umso schöner, dass die Partie mit dem für uns richtigen Resultat endete. In der Schlussphase hatten wir schon den Eindruck, dass der Gegner vielleicht auch etwas müde wurde. Super, dass die Burschen das noch ausgenützt haben.“

Der Beste: Alexander Leidinger (Verteidigung Admira Wacker Amateure)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.