Terziu-Dreierpack! SCU-GLD Kilb feiert in Langenrohr souveränen 4:1-Sieg

Spielberichte

In einer Begegnung der 1. Landesliga setzte sich der SCU-GLD Kilb auswärts gegen den SV Langenrohr mit 4:1 durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung, angeführt von einem überragenden Eron Terziu, der gleich drei Tore erzielte. Langenrohr fand nach einem frühen Rückstand nicht ins Spiel, obwohl die Heimischen zwischenzeitlich Hoffnung schöpfen konnten. Der Sportverein Langenrohr kämpfte tapfer, konnte jedoch den Angriffen der Kilber nicht ausreichend Paroli bieten.

Dominanz der Kilber in der ersten Halbzeit

In der 27. Minute gelang dem SCU-GLD Kilb der Führungstreffer. Eron Terziu brachte die Gäste mit einem Tor im Rutschen nach einem präzisen Stanglpass von Marcel Moschinger in Führung. Die Langenroher Defensive wirkte in dieser Szene überfordert, was sich in den folgenden Minuten fortsetzte. 15 Minuten später erhöhte erneut Terziu nach einem Zuspiel von Julian Falkensteiner auf 2:0. Die Innenverteidigung der Langenrohrer konnte den Angreifer nicht stoppen, sodass dieser im direkten Duell mit Torhüter David Sulzer die Nerven behielt.

Der Sportverein Langenrohr zeigte jedoch Kampfgeist und verkürzte in der 45. Minute auf 1:2. Eine Flanke von Fabio Rumpler fand den Kopf von Innenverteidiger Peter Trimmel, der den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Mit diesem Hoffnungsschimmer ging es in die Halbzeitpause, und die Langenrohrer hatten sich somit eine Chance auf eine mögliche Wende im zweiten Durchgang bewahrt.

Kilb lässt nichts anbrennen - Terziu krönt sich zum Matchwinner

Nach der Pause setzte Kilb seine dominierende Spielweise fort. In der 78. Minute machte Terziu seinen Dreierpack perfekt. Aus rund 25 Metern erzielte der 21-Jährige ein sensationelles Tor, das die Führung der Kilber auf 3:1 ausbaute. Der Sportverein Langenrohr kämpfte unermüdlich, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Verteidigung der Gäste und am starken Torhüter Florian Kraft.

In den letzten Minuten suchten die Langenrohrer verzweifelt nach einer Antwort. Aber in der 90. Minute setzte der eingewechselte Kilber Kilian Tod, nach einem Stanglpass von Elias Burger, den Hoffnungen ein Ende. Der präzise Pass fand seinen Weg zu Tod, der zum 4:1 Endstand verwertete. Der SCU-GLD Kilb sicherte sich damit souverän die drei Punkte, während der SV Langenrohr trotz couragierter Leistung ohne Zählbares aus dieser Partie hervorging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter l_raich (2360 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter l_raich mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.