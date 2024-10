Admira Wacker Amateure bleiben siegreich!

Spielberichte

Dienstag Abend ging mit der Partie zwischen der SG Rohrbach/St. Veit und den Admira Wacker Amateuren ein Nachtrag aus der 7. Runde über die Bühne. Die Gäste hatten vergangenes Wochenende eine sehr beeindruckende Show abgeliefert. Zu Hause in der Südstadt wurden die bis dahin ungeschlagenen Korneuburger in einem offenen Schlagabtausch 4:3 geschlagen. Nun sollte daran angeknüpft werden. Verhindern wollte das naturgemäß der Gegner, der soweit erst zwei Zähler einfahren konnte. Dabei blieb es. Das Auswärtsteam setzte sich trotz eines frühen Rückstands durch.

Remis zur Pause

In etwa 100 Zuschauer hatten Bock auf die Begegnung und suchten die Liese Prokop Sportanlage auf. Die lokalen Fans hofften erneut auf den ersten Dreier. Und zunächst gefiel ihnen, was sie da auf dem Rasen zu Gesicht bekamen. Ihre Burschen starteten äußerst ambitioniert hinein und machten es dem Gegner nicht leicht. In der 14. Minute folgte dann tatsächlich auch der Führungstreffer für die Hausherren. Christian Hauptmann vollendete einen sehr rasch vorgetragenen Angriff eiskalt. Euphorischer Jubel brach auf der Tribüne aus. Endlich lag das Team mal in Front. Die ausgelassene Feierstimmung hielt aber nicht lange an, denn die Admira Wacker Amateure schlugen sehr schnell zurück. Nach rund einer halben Stunde fiel schon wieder der Ausgleich. Amadeus Zenk antizipierte richtig und stellte aus kürzester Distanz auf 1:1. Mit dem Stand ging es dann auch in die Kabinen.

Gäste legen nach

In der Pause war das Trainerteam der Heimischen gefordert. Es schien noch alles offen und nun ging es darum, bis zum Ende in der Partie zu bleiben und tatsächlich endlich mal einen Sieg einzufahren. Dass man Offensivaktionen auch perfekt abschließen kann, wurde in der ersten Halbzeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dementsprechend kehrte die SG Rohrbach/St. Veit topmotiviert auf den Rasen zurück. Die Mannschaft hielt gut dagegen. Aber all der Einsatz half nichts, denn schließlich konnte ein weiteres Gegentor doch nicht verhindert werden. In der 58. Minute landete eine weite Flanke punktgenau auf dem Kopf von Christopher Olsa. Ohne Probleme nickte er ein und sein Team bog endgültig auf die Siegerstraße ab. Die Hausherren nahmen dann drei Auswechslungen vor. Aber auch die frischen Kräfte waren nicht in der Lage, dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Die Admira Wacker Amateure spielten den Vorsprung heim. Nach dem Schlusspfiff durften sie schließlich über den dritten Sieg in Serie jubeln.

Michael Gruber (Co-Trainer Admira Wacker Amateure):

„Der Gegner hat schon sehr defensiv agiert. Daher war es für uns schwer, durch die Abwehrreihen zu kommen. Aber uns ist es trotzdem immer wieder gelungen. Insgesamt denke ich, dass der Sieg verdient ist. Wir freuen uns.“

Der Beste: Marco Wagner (Mittelfeld Admira Wacker Amateure)

