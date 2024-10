St. Peter trumpft auf!

Spielberichte

Details Mittwoch, 09. Oktober 2024 12:22

Dienstag Abend ging das Duell UFC St. Peter/Au gegen SC Sparkasse Korneuburg über die Bühne. Die Begegnung stellte einen Nachtrag der siebenten Runde dar. Der Erstgenannte hatte seine letzte Heimpartie gegen Wr. Neustadt verloren. Nun wartete die nächste harte Nuss. Immerhin reiste der Tabellendritte an. Dieser musste aber am vergangenen Wochenende seine erste Saisonniederlage in der Südstadt hinnehmen. Von dem her war nun eine Reaktion gefragt. Diese gelang aber nicht. Die Hausherren setzen sich letztlich in einem aufregenden Match durch.

Gastgeber drehen Partie

Etwa 150 Zuschauer strömten auf den Sportplatz, damit sie ihren Jungs auf die Beine schauen können. Die lokalen Anhänger wussten, dass ihre Unterstützung gefragt ist, wenn diese hohe Hürde genommen werden soll. Beinahe eine halbe Stunde war keine der Mannschaften dazu imstande, den Ball im gegnerischen Kasten unterzubringen. Dann sorgte das Auswärtsteam für das erste Highlight. Emanuel Thoma zog aus rund 20 Metern ab und brachte seine Farben in Front. Es gelang seiner Truppe im Anschluss aber nicht, das Momentum auszunützen. St. Peter zeigte sich nicht geschockt. Nur ein paar Minuten später landete eine weite Flanke genau auf der Stirn von Josip Martinovic. Elegante nickte er die Wuchtel per Aufsitzer ein. Das Team von Trainer Anton Saric nutzte die Gunst der Stunde und legte vor der Pause sogar noch nach. Nach einem schnellen Gegenstoß kam Gabriel Spreitzer im Sechzehner an den Ball. Er ließ einen kurzen Haken folgen und schloss eiskalt ab. Dann ging es in die Kabinen.

Späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel lebte die Partie vor allem von der Spannung. Das knappe Resultat sorgte dafür, dass noch alles möglich war. Korneuburg probierte, gefährlich zu werden. Der Gegner hielt konsequent dagegen. Noch schwieriger wurde die Aufgabe für den Tabellendritten, nachdem Armin Mujakic rund eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff für Kritik Gelb-Rot bekam. Ab diesem Zeitpunkt musste man also in Unterzahl agieren. Natürlich nicht ideal, wenn man einem Rückstand hinterherläuft! Zumindest schafften es die Gäste, ohne weitere Gegentreffer in die unmittelbare Endphase zu kommen. Da machten die Hausherren dann aber doch endgültig den Deckel drauf. Ein Standard musste herhalten. Schütze Markus Tanzer drehte jubelnd ab. Er wusste, dass die drei Punkte nun fix eingetütet waren. Ein Treffer sollte noch folgen. Josip Martinovic versuchte sich auch an einem Freistoß. Sein Gewaltschuss zischte ins Tor und konnte vom Torhüter aufgrund seiner Härte nicht entschärft werden. Dann beendete der Schiedsrichter das Spiel und St. Peter/Au durfte den zweiten Heimsieg mit den Fans feiern.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Wir sind recht gemächlich in die Partie gestartet. Das war nicht optimal. Zum Ende der ersten Halbzeit ist die Mannschaft dann aber munter geworden. Sehr wichtig natürlich, dass wir noch vor der Pause in Führung gehen. Der Sieg ist wohl zu hoch ausgefallen. Insgesamt geht der Dreier für uns aber durchaus in Ordnung.“

Die Besten: Andreas Weißinger (Verteidigung UFC St. Peter/Au), Josip Martinovic (Mittelfeld UFC St. Peter/Au)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.