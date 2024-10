SCU-GLD Kilb: Kommentar von Trainer Milan Vukovic nach der Rückkehr auf die Siegerstraße!

Spielberichte

SCU-GLD Kilb traf Dienstag Abend auswärts auf den SV Langenrohr. Die Heimischen hatten die letzte Partie vor den eigenen Fans mit 3:2 gegen Schrems gewonnen. Die Gäste andererseits warteten seit Mitte August auf einen vollen Erfolg. Trotzdem lieferten sie nun eine bärenstarke Leistung ab. Vor allem ein Mann glänzte. Stürmer Eron Terziu besorgte mit seinem Hattrick den Sieg fast im Alleingang. Trainer Milan Vukovic kann durchatmen. Ligaportal hat sich mit dem Coach über das Match und die aktuelle Situation im Club unterhalten.

Wie fällt das Fazit nach der Partie aus?

Milan Vukovic: „In Langenrohr ist es immer schwer. Seit der zweiten Runde mussten wir nun auf einen Sieg warten. Leider haben immer wieder die Ergebnisse nicht zu den an sich guten Leistungen gepasst. Trotz der fehlenden Resultate in den letzten Wochen ist die Mannschaft gut in die Partie gestartet. Eron Terziu hat mit seinen Toren für eine 2:0 Führung gesorgt. In der Halbzeit war aber die Spannung zurück, weil den Hausherren noch vor der Pause der Anschlusstreffer gelungen ist. Nach dem Seitenwechsel haben wir genau in der Phase, als der Gegner aufkam, erneut getroffen. Das war die Vorentscheidung. Kilian Tod sorgte dann mit dem vierten Treffer unsererseits noch für eine nette Draufgabe. Insgesamt kann ich mit der Performance meiner Burschen sehr zufrieden sein.“

Wer war der Akteur des Spiels?

Milan Vukovic: „Da ist natürlich ganz klar Eron Terziu zu nennen. Mit dem Hattrick hat er sich den Titel selbstverständlich verdient. Endlich hat sich unser Neuner für den Aufwand belohnt, den er regelmäßig im Training betreibt. Und auch im Spiel, denn er legt stets viele Kilometer zurück und bietet sich so gut wie immer an. Besonders sehenswert war sein dritter Treffer. Der Schuss aus 25 Metern, der dann im Tor einschlug, ist schon sehr sehenswert gewesen. Bis dato hatte er in der Meisterschaft zweimal getroffen. Wir hoffen, dass ihm dieser starke Auftritt ordentlich Selbstvertrauen gibt und ihm nun so richtig der Knopf aufgeht. Das würde dem gesamten Team sehr guttun.“

Was bedeutet der Sieg für die nächsten Runden?

Milan Vukovic: „Der Verein freut sich, dass es gelungen ist, doch wieder voll anzuschreiben. Wir kennen unsere Stärken. Von daher war es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns den nächsten Sieg holen. Aber natürlich sind wir erleichtert, dass die Negativserie nun vorbei ist. Es gibt nicht viel Zeit zum Durchatmen, wir denken bereits an die nächste Aufgabe am Wochenende. Da erwarten wir zu Hause die SG Rohrbach/St. Veit. Wir möchten sofort nachlegen. Man darf sich nicht von der Tabellensituation täuschen lassen. Uns ist bewusst, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir alles abrufen. Wir werden uns in den folgenden Tagen intensiv auf das Duell vorbereiten.“

