Schrems geht nach Traumtor in Retz unter

Mit viel Vorfreude war das Spiel zwischen Retz und Schrems erwartet worden. Und es sollte ein Fußballfest vor mehr als 500 Zuschauern geben. Zumindest für die Heimischen, die die Partie mit 4:1 für sich entschieden, die Tabellenführung von Scheiblingkirchen übernahmen.

Die Gäste setzten aufgrund einiger Ausfälle auf eine defensivere Taktik, wurden von den Retzern über die meiste Zeit des Spiels dominiert. Schon nach 14 Minuten sollte der Torjäger der Weinviertler zum ersten Mal zuschlagen. Jan Schulmeister machte da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hatte, traf zum 1:0.

Für den Höhepunkt der ersten Spielhälfte sorgte aber Christopher Ledineg. Er zirkelte einen Eckball direkt ins lange Kreuzeck. "Dabei ist nicht einmal Wind gegangen", so Retz-Sektionsleiter Werner Mischling, der seine Elf stark aufspielen sah. Noch vor der Pause legten die Hausherren nach, Matthias Gabler sollte mit dem 3:0 schon für die Vorentscheidung sorgen.

Schrems offensiv zu harmlos

Schrems fiel auch nach der Pause relativ wenig in der Offensive ein. Zeigte sich dafür aber effektiv. Marek Jungr sorgte mit einer der wenigen Möglichkeiten für das 1:3. Richtig Spannung keimte aber nicht mehr auf. Zu dominant agierten die Retzer. Gabler war es erneut, der mit dem 4:1 für den Schlusspunkt sorgte. "Ein verdienter Sieg, wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Das haben mir auch die Schremser Funktionäre erzählt", so Mischling, der sich über den gelungenen Auftakt freut. "Jetzt sind wir Tabellenführer", scherzte der Sektionsleiter, der sich schon auf die kommende Aufgabe freut. Da wartet nämlich das Cupspiel bei der Wiener Austria. Dass mehr als 500 Zuschauer auf den Retzer Sportplatz kamen, es dabei zu überhaupt keinen Problemen kam, freute alle Beteiligte. "Es ist alles reibungslos abgelaufen", so Mischling stolz.

Die Besten:

Retz: Jan Schulmeister (Stürmer), Matthias Gabler (Mittelfeld).

