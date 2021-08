Rohrbach liefert vernünftigen Auftakt

Details Samstag, 21. August 2021 09:25

300 Besucher ließen sich den Auftakt des USC Rohrbach in der Liese Prokop Sportanlage gegen Ortmann nicht entgehen. Sie sollten für ihren Besuch belohnt werden, weil die Heimischen, die in der ersten Runde spielfrei waren, gegen einen starken Gegner gut mithielten. Luka Jokanovic hatte Rohrbach früh in Führung gebracht, Jacob Paul glich für Ortmann aus. Würze hatte das Landesliga-Duell auch aufgrund zweier Ausschlüsse.

Die Vorbereitung war in Rohrbach nicht nach Wunsch verlaufen. Dafür bot die Elf von Trainer Peter Obritzberger zum Auftakt gegen Ortmann aber eine sehr gute Leistung ab. "Sie haben sich enorm gesteigert", freut sich auch Obritzberger über die Moral und Einstellung seiner Truppe, die jeden Zweikampf annahm. Und nach 14 Minuten sogar in Führung ging. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Martin Blaho Luka Jokanovic frei, der aus 16 Metern mit dem linken Fuß zum 1:0 traf. "Der Tormann war noch dran, der Schuss war aber zu scharf", so Obritzberger.

Rot hilft Ortmann

In der Folge probierte Ortmann zwar einiges, konnte den Abwehrriegel aber zunächst nicht knacken. Als auch noch Stürmer Marco Meitz nach der Pause die Nerven verlor, Igor Bosnjak brutal foulte und mit Rot runter musste, schien die Partie zugunsten der Hausherren entschieden zu sein. Doch Oktay Yendi ließ sich von der Attacke mitreisen, stellte sich und sah Gelb. Vier Minuten später stand auch er unter der Dusche. Nach einem Foul sah er Gelb-Rot. "Eigentlich hat die rote Karte für Meitz unseren Spielplan komplett zerstört. Der Gegner war danach flexibler." Jaco Paul sorgte in Minute 62, nur drei Minuten nach Yendis Ausschluss, für den Ausgleich. Ortmann drängte danach auf den Siegestreffer, hätte sich diesen wohl auch verdient gehabt. Den Matchball in Minute 92 hatten aber die Hausherren: Der eingewechselte Nico Schiesser stand alleine vor Torhüter Matteo Hotop, wollten diesen überlupfen, traf jedoch nur das Gesicht. "Dieser Chance trauere ich nach. Dennoch bin ich extrem zufrieden, dass wir mit einem Tor angeschrieben haben", so Obritzberger.

Die Besten:

Rohrbach: Florian Daxböck (Abwehr), Luka Jokanovic (zentrales Mittelfeld).

Ortmann: Antti Koskinen (Abwehr).

