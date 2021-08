Ardagger bleibt auf der Erfolgsspur

Details Samstag, 21. August 2021 10:46

Nach dem 2:0-Erfolg in der Vorwoche behielt Ardagger auch in Landesliga-Runde zwei die lupenreine Weste. Auch in Schrems hielt der Abwehrriegel, vorne sorgten Thomas Steindl und Richard Aigner für die entscheidenden Momente beim 2:0-Sieg. Damit ist Ardagger weiterhin ohne Punktverlust, hat noch kein einziges Gegentor erhalten - der Weg von Trainer Michael Unterberger scheint zu stimmen.

Ardagger reiste mit viel Selbstvertrauen zum ersten Auswärtsspiel nach Schrems an. Wenngleich man vor der Überraschungsmannschaft der letzten Saison durchaus gewarnt war. Es entwickelte sich von der ersten Minute an ein packendes Spiel, in dem die körperlichen Attribute im Vordergrund standen. "Wir sind sehr engagiert ins Spiel gestartet", so Ardaggers Trainer Michael Unterberger, der nach 18 Minuten die Führung der Gäste sah. Nach einem Eckball kam die Kugel noch einmal auf die Seite. Ferdinand Unterbuchschachner flankte zur Mitte, wo sich Thomas Steindl an der zweiten Stange von der Bewachung lösen konnte, per Kopf auf 1:0 stellte. Schrems wirkte fast noch ein wenig geschockt, da klingelte es hinten schon wieder. Diesmal war es Richard Aigner, dessen Freistoß unhaltbar abgefälscht wurde. "Das war natürlich ein bisschen glücklich", gab Unterberger zu.

Schrems erhöht das Tempo

"Wir hätten dann noch nachlegen können, haben es aber verabsäumt, den dritten Treffer zu machen." So kam Schrems nach der Pause besser ins Spiel, übernahm die Kontrolle. "Sie haben ordentlich aufs Tempo gedrückt, da hatten wir 25 Minuten lang ordentlich zu raufen." Doch Ardagger verteidigte mit Mann und Maus, hielt weiterhin die Null. Die Drangperiode klang so um die 70. Minute ab. "Da hatten wir dann wieder Chancen auf das 3:0", so Unterberger, der sich letztlich über den zweiten 2:0-Erfolg in Serie freuen durfte. "Den Saisonstart nehmen wir so gerne. Schrems hat aber gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Das Duell war kämpferisch von beiden Teams sehr stark, mit hoher Intensität geführt."

Die Besten:

Ardagger: Thomas Grubhofer (Verteidiger), Martin Grubhofer (Mittelfeld), Jakob Köstler (Mittelfeld).

