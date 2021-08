Auch ein Eigentor kann Krems in Mannersdorf nicht stoppen

Details Samstag, 21. August 2021 10:17

Für einen kurzen Moment roch es in Mannersdorf nach einer Sensation. Doch der Kremser SC zeigte seine Klasse, setzte sich nach einem Eigentor von Matthäus Halmer schließlich doch noch klar mit 4:1 durch, behält auch nach Spieltag zwei die Landesliga-Tabellenführung. Michael Ambichl, ein Doppelpack von Jannick Schibany und Florian Uhlig sorgten für den letztlich klaren und verdienten Auswärtssieg.

Nach dem Auftaktsieg in der Vorwoche zeigten sich die Kremser auch in Mannersdorf von Beginn an von ihrer besten Seite. Die Angriffsbemühungen wurden aber kurz unterbrochen, als Matthäus Halmer den Ball ins eigene Tor bugsierte. Nach einem Freistoß von der Seite scherzelte er den Ball ins Kreuzeck ab. "Zu dem Zeitpunkt hätten wir eigentlich schon führen müssen", stellte Krems-Trainer Björn Wagner fest. "Wir haben nach dem Gegentor aber eine sehr gute Reaktion gezeigt, sofort wieder Druck gemacht." Nur sieben Minuten später belohnte sich Krems für die Bemühungen. Michael Ambichls harter Schuss war für Thomas Dau nicht zu halten.

Wende durch Schibany

Noch vor der Pause hatte Krems die Partie komplett gedreht: "Ambichl hat einen perfekten Pass hinter die Viererkette gespielt. Meiner Meinung nach hätte der Tormann rauskommen können, dann hätte er den Ball gehabt." So aber war es Jannick Schibany, der locker zum 2:1 einschob. In der Folge hatte Krems leichtes Spiel mit Mannersdorf. Einen Starkl-Stanglpass drückte Schibany in Minute 55 zum 3:1 über die Linie. Für den Schlusspunkt sorgte Florian Uhlig, der sechs Minuten vor dem Ende den 4:1-Enstand besorgte. "Es war eine starke Leistung. Jetzt haben wir zwei Heimspiele, auf die wir uns freuen. Gegen Schrems kommen sicher 1000 Zuschauer ins Stadion. Der Auftakt in die Saison ist gelungen", freute sich Wagner, der vor allem Kurt Starkl hervorhob, der Freitag Abend auf der linken Verteidigerposition viele Meter abspulte und an zahlreichen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt war.

Die Besten:

Krems: Kurt Starkl (Verteidiger), Michael Ambichl (Mittelfeld).

