Scheiblingkirchen feiert Favoritensieg über Waidhofen

Samstag, 21. August 2021

Der Auftaktsieg hatte dem SV Waidhofen viel Selbstvertrauen gegeben. Dass man nach Scheiblingkirchen aber als Außenseiter anreiste, war allen klar. Letztlich sollte es auch eine klare 0:3-Niederlage gegen einen der Landesliga-Titelfavoriten geben. Weil Matthias Lindner, Christian Ressler und Marco Untergrabner per Elfmeter mit ihren Toren die spielerische Überlegenheit der Scheiblingkirchner auch auf der Anzeigetafel zum Ausdruck brachten.

"Wir haben damit gerechnet, dass Waidhofen kompakt auftreten wird. Das haben sie auch über 90 Minuten so gemacht. Der Gegner war taktisch sehr diszipliniert, ohne aber selbst gefährlich zu werden", so Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar über Waidhofen. Daher war klar, dass die Hausherren viel Ballbesitz hatten. "Wir hatten Kontrolle, viel Ballbesitz und viele Seitenwechsel." Fast zwangsläufig entstanden dadurch Torchancen. Doch zunächst scheiterten noch Christian Ressler, Christopher Hatzl und Michael Steiner. In Minute 38 sollte aber schließlich doch die Führung fallen. Daniel Ressler spielte Matthias Lindner auf der linken Seite schön frei, der zog aus spitzem Winkel zum 1:0 ab.

Entscheidung vor der Pause

Nur wenige Augenblicke später war die Partie entschieden. Nach einem Ballgewinn schickte Danijel Vukasinovic Christoph Ressler ins Loch, der zog alleine auf den Tormann zu. "Zunächst hat er sich den Ball gar nicht gut mitgenommen, hat dann aber aus 20 Metern einen Lupfer schön ins Kreuzeck geschossen", staunte Husar über seinen Torjäger. Nach der Pause ging der Spielfluss, auch aufgrund der zahlreichen Wechsel ein wenig verloren. Waidhofen schaffte es aber nicht, gefährliche Szenen zu erspielen. So stand der Sieger nie in Frage. Für den Schlusspunkt sorgte der erst 19-jährige Marco Untergrabner, der sich unter der Woche beim Training als bester Elferschützer erwies, so in Minute 81 vom Punkt aus ran durfte. "Er ist trotz seines Alters sehr nervenstark, hat zudem eine gute Technik. Darum durfte er schießen", entschied Husar, der mit zwei Siegen zum Auftakt einen perfekten Saisonstart erwischte.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Daniel Ressler (Mittelfeld), Christian Ressler (Stürmer), Mathias Haller (Verteidiger).

