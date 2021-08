Retzer Rumpftruppe überzeugte gegen Kilb

Details Montag, 23. August 2021 13:35

Die Personalsituation in Retz war vor dem Duell gegen Kilb äußerst bedrohlich. Umso glücklicher schätzte sich nach dem 2:0-Sieg Sektionsleiter Werner Mischling. Brian Brem vor der Pause und Mohamed Bassiouny nach dem Seitenwechsel sorgten für die entscheidenden Momente. Damit machte Retz den Fehlstart in die Landesliga-Saison rasch vergessen.

"vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen", spielt Werner Mischling auf die Personalsituation in Retz an. "Uns haben fünf absolute Stammspieler gefehlt." Neben Murtinger mussten auch Ledineg, Görich, Schulmeister und Hacker passen. Daher war es auch nur all zu verständlich, dass in Halbzeit eins kein Dauerdruck der Weinviertler kam. Und dennoch waren es die Hausherren, die mit einer Pausenführung in die Kabinen gingen. Brian Brem zog in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ab, der Ball ging über Torhüter Simon Neudhart genau unter der Latte in den Kasten. "Da war auch ein wenig Glück dabei", strahlte Mischling.

Bassiouny mit der frühen Entscheidung

Nach der Pause dauerte es nicht lange, ehe das Retzer Publikum erneut jubeln durfte. Diesmal war es Neuzugang Mohamed Bassiouny, der den Torwart überspielte, den Ball zum 2:0 unter die Latte schoss. Kilb versuchte in der Folge zwar noch einmal alles, die Trattner-Elf strahlte aber zu wenig Gefahr aus. "Ich war beeindruckt, wie souverän wir das zu Ende gespielt haben", so Mischling. "Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir mit der Mannschaft so gut waren. Das ist echt eine Freude gewesen, der jungen Truppe beim Spielen zuzusehen." Für Kilb ist nach der zweiten Niederlage in Folge der Fehlstart perfekt. Doch schon wie in den vergangenen Spielzeiten wird sich die SCU nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Die Besten:

Retz: Manuel Maurer (Stürmer).

