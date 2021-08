Spratzern erweist sich als effektivere Mannschaft

Details Montag, 23. August 2021 13:47

Gerade einmal knapp über 110 Zuschauer wollten sich das Landesliga-Spiel zwischen Spratzern und Kottingbrunn ansehen. Sie bekamen immerhin vier Treffer geboten. Die Hausherren aus Spratzern entschieden das über weite Strecken ausgeglichene Duell am Ende mit 3:1 für sich. Oliver Kruder, Christian Hackl, Lukas Mitterwachauer bzw. Zivorad Misic hatten für die Treffer gesorgt.

Die Jungs aus Spratzern hatten die Auftaktniederlage gegen Krems noch zu verdauen. Es wirkte fast so, als würden sie ein wenig gehemmt in das Duell mit Kottingbrunn gehen. "Kottingbrunn ist besser in die Partie gekommen, ging auch verdient in Führung", analysierte Spratzerns Trainer Muamer Dedic. ASK-Neuzugang Zivorad Misic, der im Sommer von Rohrbach kam, sorgte mittels Freistoß für das 1:0 der Gäste. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Spratzern knapp vor der Pause zum Ausgleich kam. Unter großer Mithilfe von Kottingbrunns Torhüter Radovan Hodal sorgte Oliver Kruder quasi mit dem Pausenpfiff für das 1:1. Ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt.

Elfer bringt die Wende

Ein Faktor, den Spratzern in Durchgang zwei nutzte, aktiver war. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde Flügelspieler Tobias Eggenfellner von den Beinen geholt, der Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter. Christian Hackl übernahm die Verantwortung, traf zum 2:1 für Spratzern. Wenig später war die Partie entschieden, als Lukas Mitterwachauer mit dem 3:1 den Deckel drauf machte. "Wir waren in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Das Spiel hätte vor der Pause aber auch zugunsten der Kottingbrunner kippen können", so Dedic, der noch Verbesserungspotenzial bei seinem Team ortet. "Alle Mannschaften kämpfen noch mit dem Körperlichen. Man merkt, dass die Situation noch nicht so wie nach einer normalen Vorbereitung ist."

Die Besten:

Spratzern: Tobias Eggenfellner (Flügelspieler).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!