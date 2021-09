St. Pöltens Bann ist gebrochen

Details Montag, 20. September 2021 08:46

Vier Spiele lang mussten die Fans der SKN Juniors auf einen vollen Erfolg warten, im fünften war es endlich so weit. Ausgerechnet gegen den Ex-Klub von Trainer Goran Zvijerac bracht der Bann. Der ASV Spratzern war beim 0:5 in allen Belangen unterlegen, kassierte die vierte Niederlage und ist nun das Landesliga-Team mit den zweitmeisten Gegentreffern.

Schon vor dem Spiel war allen Beteiligten klar, dass die Tabelle die Kräfteverhältnisse nicht widerspiegeln würden. Zu sehr wurden die Juniors des SKN bisher unter ihrem Wert geschlagen. Dass es für Trainer Goran Zvijerac ein besonderes Spiel war, sollte auch kein Geheimnis sein. Gegen seinen Ex-Klub starteten die Juniors wie aus der Pistole geschossen. Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste in Führung. Jaden Montnor hatte sich durchgesetzt, eiskalt zum 1:0 abgeschlossen. Der Jubel war kaum verstummt, da musste Spratzerns Torhüter schon wieder hinter sich greifen. Diesmal war es der pfeilschnelle Mario Vucenovic, der auf 2:0 erhöhte. Apropos Vucenovic: Der Profi, der beim Zweitligateam trainiert und dort auch hin und wieder Einsatzminuten bekommt, zeigte vor der Pause noch einmal, warum dies der Fall ist. Mit dem 3:0 war die Partie vorzeitig entschieden. Aber noch nicht in der Pause. Denn Montnor legte noch ein Tor nach - 4:0!

Triplepack von Vucenovic

Auch in Halbzeit zwei war die spielerische Überlegenheit der Gäste klar zu erkennen. Auf dem normalerweise für Auswärtsmannschaften ungut zu bespielenden Spratzernern Platz fühlte sich der SKN pudelwohl. Für den Schlusspunkt sorgte Vucenovic in der 72. Minute mit dem 5:0. Dass der Sieg, auch in dieser Höhe, in Ordnung ging, war für alle Beteiligten klar. Mit dem ersten Saisonerfolg sollte der Startschuss für eine Erfolgsserie gefallen sein. Bereits am Donnerstag steht für die Juniors das nächste Spiel an. Diesmal geht es gegen das Schlusslicht Mannersdorf.

Die Besten:

St. Pölten: Mario Vucenovic (Stürmer), Jaden Mantnor (Stürmer).

