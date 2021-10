Rohrbach mit guter Körpersprache zum Heimsieg

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:09

150 Zuschauer kamen auf die Sportanlage in Rohrbach, um sich das Landesliga-Heimspiel gegen Waidhofen anzusehen. Sie bekamen einen guten Auftritt der Heimelf zu sehen, die sich durch Tore von Anton Berisha und Michael Grossmann verdient mit 2:0 durchsetzte. Und damit in der Tabelle wichtige Plätze gutmachte. Trainer Obritzberger zeigte sich nach Saisonsieg Nummer zwei zufrieden.

Die Gäste reisten aufgrund ihrer bisherigen Saisonergebnisse mit viel Selbstvertrauen an. Jedoch musste Goalgetter Ruzicka zunächst auf der Bank Platz nehmen. Er ist nicht bei 100 Prozent seiner Kräfte. Daher war es nicht verwunderlich, dass sich Waidhofen defensiver als sonst präsentierte. "Sie haben zwei Busse vor ihrem 16er geparkt", scherzte Rohrbachs Trainer Peter Obritzberger über das taktische Verhalten der Waidhofner, die auf Ballverluste und schnelles Umschalten warteten. Rohrbach übernahm das Kommando, erspielte sich auch Torchancen. Doch Tadic scheiterte gleich zweimal. Auch Yendi vergab die Chance zur Führung.

Freistoßvariante bringt die Punkte

Zur Pause reagierten die Gäste, brachten mit Ruzicka die stärkste Offensivwaffe. "Er war ziemlich spritzig. Den würde ich sogar verletzt gerne nehmen", staunte Obritzberger über den gegnerischen Stürmer. "Es hat uns aber ins Konzept gepasst, dass sie mit ihm etwas offensiver waren." Dennoch waren es die Hausherren, die in Führung gingen. Jokanovic, der einmal mehr der stärkste Kicker auf dem Platz war, trat einen Freistoß direkt auf den Kopf von Berisha, der zum 1:0 traf. "Das hatten sie sich so ausgemacht", freute sich Obritzberger. Der knapp vor dem Ende das entscheidende 2:0 sah. Nach einer Cornervariante brachte Schiesser den Ball per Stanglpass zur Mitte, wo Michael Grossmann locker einschob. "Ich bin stolz auf den Sieg, es war eindrucksvoll. Wir haben daheim eine ganz andere Körpersprache als auswärts." Durch den Dreier rutschte Rohrbach gleich drei Plätze in der Tabelle nach oben, liegt nur zwei Zähler hinter dem Sechsten aus Waidhofen. Der mit einem Sieg plötzlich ganz oben dran gewesen wäre.

Die Besten:

Rohrbach: Luka Jokanovic (zentrales Mittelfeld).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!