Zwettl löst spät Versprechen ein

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:19

Das Publikum honorierte die Leistungen der letzten Wochen, insgesamt 350 Fans kamen auf den Sportplatz, um der SCU Ardagger auf die Beine zu sehen. Dass es nicht zum vierten Saisonsieg reicht, lag vor allem an Zwettl-Stürmer Frantisek Nemec, der knapp vor dem Ende den 1:1-Endstand fixierte. Und damit für den ersten Landesliga-Gegentreffer im siebenten Spiel für Ardagger sorgte.

"Wir werden ihnen das erste Tor schießen", hatte Zwettls Helmut Lamatsch schon vor zwei Wochen angekündigt. Und er sollte Recht behalten. Allerdings mussten die Waldviertler lange Zeit warten. Doch alles der Reihe nach: Schon nach wenigen Minuten blieb Lamatsch der Mund offen, als sein Tormann im eigenen 16er den Ball zum Gegner spielte, Ardagger aber trotz dreier Abschlussmöglichkeiten kein Kapital aus dem Fehler schlagen konnte. In der Folge übernahm Zwettl das Kommando. Ardagger stellte sich defensiv auf, verteidigte geschickt und hoffte auf schnelles Umschaltspiel. "Sie haben viel mit langen Bällen gespielt, auf den zweiten Ball gehofft", so Lamatsch, der durch Nemec und Katzenschlager die besseren Chancen hatte. Negativer Höhepunkt der ersten Halbzeit: Nemec hatte Jakob Köstler mit der Hand dermaßen unglücklich im Gesicht getroffen, dass er ihm gewaltig im Gesicht verletzte, Köstler sogar ins Spital musste.

Ardagger biegt auf Siegerstraße ab

Nach der Pause änderte sich zunächst wenig am Spielgeschehen. Nach 72 Minuten sollte der Spielplan der Heimischen aufgehen. Nach einem Ausschuss vom Torhüter und einem Kopfball zog Ferdinand Unterbuchschachner aus großer Distanz ab, traf perfekt ins Kreuzeck. Als Ardagger schon wieder auf die Null in der Defensive zusteuerte, sollte Frantisek Nemec doch noch für den verdienten Punkt der Zwettler sorgen. Nach einer Standardsituation war er mit dem Kopf zur Stelle - 1:1. "Der Punkt ist mehr als verdient, ich bin nicht unzufrieden", so Lamatsch. Es wäre aber sogar der Sieg möglich gewesen. Weil der eingewechselte Gregor Schmidt, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, den Matchball ausließ.

Die Besten:

Ardagger: David Mühlböck (Tormann).

Zwettl: Fabian Vyhnalek (Mittelfeld), Frantisek Nemec (Stürmer).

