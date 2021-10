Kilb überrascht Ortmann in der Schlussphase

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 21:01

220 Zuschauer waren nach Ortmann gekommen. Die Heimischen mussten nach 90 Minuten enttäuscht abziehen. Weil Ortmann die Chancen nicht nutzte, Kilb in der Schlussphase sich äußerst effektiv präsentierte und dank der Treffer von Jan Sebastian Koppensteiner und Tobias Mayerhofer mit 2:0 gewann. Damit sieht die Landesliga-Tabelle für Kilb schon wieder viel freundlicher aus.

Die Jungs aus Ortmann gingen mit großen Ambitionen ins Spiel. Und übernahmen von Beginn an das Kommando. Immer wieder wurde über die Seiten kombiniert, doch in Kilbs Tormann Neudhart wurde der Meister gefunden. Kilb selbst blieb über die meiste Zeit offensiv harmlos, wollte hinten, wie in den letzten Spielen, dicht machen. Das KOnzept von Trainer Matthias Trattner ging voll auf, weil sich Ortmann einfach die Zähne ausbiss.

Offensivdrang nicht belohnt

Je länger die Partie dauerte, desto offensiver mussten die Hausherren werden. Denn mit einem Punktgewinn wollten sich die Stifter-Jungs nicht zufrieden geben. Doch die Kilber zeigten sich in der Schlussphase von ihrer effektivsten Seite. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite sprintete Jan-Sebastian Koppensteiner in den Ball, kam zeitgleich mit dem Ortmann-Verteidiger an die Kugel. Gemeinsam brachten sie den Ball an Torhüter Hotop vorbei in den Kasten - 1:0. Ortmann warf nun alles nach vorne, doch die Belohnung blieb aus. Am Ende sollte es sogar 0:2 stehen, weil Ortmanns Schlussmann noch einmal patzte, Tobias Mayerhofer zum 2:0 abstaubte.

