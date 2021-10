Kaninchen nimmt aus Krems einen Punkt mit

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:34

Achtmal in Folge konnte der ASK Kottingbrunn zuletzt nicht gegen Krems gewinnen. Und auch diesmal sollte es nicht klappen. Dennoch war man im Kottingbrunner Lager ganz zufrieden. 300 Zuschauer sahen zwar die Kremser Führung durch Jannick Schibany, doch Oliver Peterseil glich in Halbzeit zwei zum 1:1-Endstand aus. Damit verliert Krems ein wenig den Anschluss an Landesliga-Tabellenführer Scheibilngkirchen.

Die Gäste reisten wie gewohnt mit Personalsorgen an. "Wenn du derart als Außenseiter wohin kommst, hast du eigentlich nichts zu verlieren", so Kottingbrunns Trainer Andreas Haller. Doch seine Mannschaft spielte nicht befreit auf. "Wir haben uns in den ersten 20 Minuten verhalten wie das Kaninchen vor der Schlange." Krems erspielte sich einige Möglichkeiten, ließ aber die gewohnte Effektivität vermissen. Doch dann half Kottingbrunn deutlich mit, als Szupper Schibany foulte. "Es war ganz draußen an der 16er-Grenze", ärgerte sich Haller über das unnötige Foul. Schibany nahm die Einladung gerne an, traf per Elfer in Minute 22 zum 1:0. Ein Treffer, der Kottingbrunn aufweckte. "Dann hatten die Spieler wohl die Einstellung, dass die Partie ohnehin schon verloren sei. Und plötzlich haben wir angefangen, Fußball zu spielen." Die Stange verhinderte vor der Pause noch den Ausgleich.

Kuriosität vor dem Ausgleich

Doch nach dem Seitenwechsel jubelten die Kottingbrunner. Oliver Peterseil traf per Freistoß. Schon davor hatten die Gäste eine unglaubliche Chance. Robert Ardelean kam alleine vor dem Tor an den Ball, dachte aber an eine Abseitsstellung und schoss nicht ins Tor. Doch der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. "Unfassbar, so eine Szene habe ich überhaupt noch nie gesehen", ärgerte sich Haller, der sich zehn Minuten vor dem Ende wieder selbst einwechselte, diesmal aber nicht bis zum Schlusspfiff spielte. Weil er binnen drei Minuten die gelb-rote Karte sah. Doch Kottingbrunn brachte das 1:1 über die Zeit und hinterließ in Krems enttäuschte Gesichter. Denn der Rückstand auf Scheiblingkirchen wuchs auf vier Punkte an.

Die Besten:

Kottingbrunn: Markus Rühmkorf (Stürmer), Oliver Peterseil (Innenverteidiger).

