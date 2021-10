St. Pölten Juniors gibt Führung aus der Hand

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:46

Einen richtig ärgerlichen Abend erlebte St. Pölten Juniors-Trainer Goran Zvijerac beim 3:3 seiner Mannschaft in Schrems. Weil die Juniors bereits mit 2:0 und 3:1 führten, am Ende aber doch noch zwei Punkte hergeben mussten. Marek Jungr und Servan Nikbay sollten spät für die Treffer der Schremser sorgen, die in der Tabelle aber weiterhin hinterher hinken.

320 Zuschauer wollten den zweiten Saisonsieg ihrer Schremser Elf in der Landesliga sehen. Daraus wurde nichts. Aber immerhin zeigten die Hausherren in Halbzeit eins eine beherzte Leistung, verteidigten gegen die spielerisch überlegenen Gäste geschickt. Wenngleich SKN-Trainer Goran Zvijerac mit seiner Elf überhaupt nicht zufrieden war, hart ins Gericht ging: "Das war unsere schwächste Halbzeit in dieser Saison. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, haben aber schlecht gespielt." Dennoch führte der SKN zur Pause. Dominik Lovrinovic zog nach einem bereits geklärten Eckball aus der Distanz ab. Der Ball senkte sich knapp vor dem Tor direkt unter die Latte, war aber dennoch nicht unhaltbar.

Umstellungen fruchten

In der Pause stellte Zvijerac einiges um. Mit Erfolg. Die Juniors überzeugten in der Folge mit gefällilgem Kombinationsspiel, machten druch Thomas Alexiev das 2:0. Ein Konter hätte in der Folge schon die Entscheidung sein können, doch der Unparteiische pfiff Jaden Montnor zurück. Dennoch wirkte alles so, als würde der SKN die Punkte locker nach Hause spielen. Selbst der Anschlusstreffer per Elfer durch Muhammed Cevik brachte die Gäste nicht aus der Ruhe, Montnor stellte nur vier Minuten später den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. "Wir hatten dann noch einige Chancen auf das 4:1. Leider haben wir einen toten Gegner zum Leben erweckt", ärgerte sich Zvijerac. Die Defensive ließ Marek Jungr für einen Moment aus den Augen, der traf zum 2:3. In der dritten Minute der Nachspielzeit, als Schrems schon alle Mann nach vorne geworfen hatte, sollte Sercan Nikbay einen kurz abgewehrten Kopfball über die Linie drücken. Während in Schrems der Punkt wie ein Sieg gefeiert wurde, hingen die Köpfe bei den Juniors tief.

Die Besten:

Schrems: Marek Jungr (Mittelfeld).

