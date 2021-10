Neues Gesicht bei Mannersdorf, aber die alte Punkteausbeute

Details Samstag, 02. Oktober 2021 20:55

Der Trainerwechsel hatte beim ASK Mannersdorf seine Spuren hinterlassen. Denn das Landesliga-Tabellenschlusslicht trat gegen den Spitzenreiter aus Scheiblingkirchen aktiver auf, musste sich aber am Ende zum achten Mal in dieser Saison ohne Punkt abfinden. Denn Marco Untergrabner und Christopher Hatzl sorgten mit ihren Treffern für den 2:0-Erfolg der Husar-Elf.

Die Hausherren aus Mannersdorf traten im 5-4-1-System auf, stellten sich in der eigenen Hälfte auf. "Sie haben deutlich besser ausgesehen als in den letzten Wochen", lobte Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar den Gegner. Die Gäste taten sich in Halbzeit eins schwer, Lösungen gegen den tief stehenden Gegner zu finden. Und dennoch tauchten Hatzl und Christian Ressler zweimal alleine vor Torhüter Dau auf. Doch dieser hielt mit Bravour die Null bis zur Pause.

Warten auf die Chancen

Auch nach dem Seitenwechsel war Scheiblingkirchen optisch überlegen. "Mannersdorf hat natürlich früh auf Zeit gespielt. Da kann man ihnen aber auch nicht böse sein, würde man selbst vermutlich auch so machen", so Husar, der wie seine Spieler nie die Nerven verlor, ruhig auf die Chancen wartete. Und sie sollten kommen. So hatte Marco Untergrabner nach etwas mehr als einer Stunde einen Energieanfall, tankte sich nach vorne durch und zog mit Links ins lange Eck ab. Ein herrlicher Treffer, der Mannersdorf unter Zugzwang setzte. "Sie haben dann etwas offensiver spielen müssen, Chancen gab es aber kaum", so Husar. Der knapp vor dem Ende von den schlechten Platzverhältnissen in Mannersdorf profitierte. "Nach einem Rückpass hat der Tormann unter dem Ball durchgeschlagen." Christopher Hatzl bedankte sich, schob zum 2:0-Endstand ein. Schon davor hatte Kürner mit einem Lattenschuss die Entscheidung verpasst. Scheiblingkirchen bleibt damit auch am siebenten Spieltag ohne Punktverlust, führt die Landesliga souverän an. Und hat nun vier Punkte Vorsprung, kann sich daher sogar eine Niederlage leisten, ohne von der Spitze zu rutschen.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Daniel Ressler (Mittelfeld).

