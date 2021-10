Rohrbacher Pleite nach turbulenten Tagen

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:36

Seit der 1:7-Niederlage gegen die SKN Juniors ist in Rohrbach einiges passiert. Unter anderem ist Trainer Peter Obritzberger nicht mehr an Bord. Unter dem neuen Coach Gerald Schwingenschlögl blieb zumindest die Anzahl der Gegentreffer gleich. Denn gegen Scheiblingkirchen setzte es daheim eine 0:7-Klatsche, die sich aber lange Zeit nicht angekündigt hatte.

"Für einen neuen Trainer ist es vermutlich nicht die einfachste Aufgabe, in seinem ersten Spiel gegen den Tabellenführer zu spielen", hatte Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar fast schon ein wenig Mitleid mit seinem Gegenüber. Dabei kamen die Rohrbacher gar nicht so schlecht ins Spiel. "Sie hatten einige gute Umschaltmomente, die wir aber allesamt klären konnten." Nach vorne hin ließ Scheiblingkirchen lange Zeit die Effizienz vermissen. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe die Gäste in Führung gingen. Christopher Hatzl wurde freigespielt, der vor dem Tormann noch einmal quer legte. Christoph Eisinger hatte keine Mühe mehr, für das 1:0 zu sorgen.

Rohrbach verliert die Ordnung

Was in Halbzeit eins lange Zeit dauerte, passierte nach dem Seitenwechsel prompt: ein Scheiblingkirchner Treffer. Nach einem Eckball war Marco Untergrabner zur Stelle, staubte zum 2:0 ab. In der Folge sollte es um Rohrbach geschehen sein. Hatzl und Steiner sorgten für die weiteren Treffer zum 4:0. "Sie haben dann die Ordnung verloren, wollten weiter nach vorne auf ein Tor spielen", so Husar. Ein Fehler, der sich rächte. Denn Scheiblingkirchen spielte solide weiter, erhöhte durch Thomas Strobl, Untergrabner und Matthias Lindner noch auf 7:0. Die zweite Klatsche mit sieben Gegentreffern in Folge für Rohrbach. Das muss erst einmal aus den Köpfen raus. Für Scheiblingkirchen läuft es hingegen weiterhin nach Plan: Nach neun Runden steht das Punktemaximum von 27 auf der Habenseite.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Christian Ressler (Stürmer), Thomas Strobl (rechtes Mittelfel).

