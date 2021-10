Kremser Trauben hingen für Kilb zu hoch

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:42

Zwei Mal hatte der SC Krems zuletzt nur Remis gespielt, damit ein wenig den Anschluss an Landesliga-Tabellenführer Scheiblingkirchen verloren. Gegen Kilb mussten so drei Punkte her. Ein Doppelschlag von Kurt Starkl und Jannick Schibany sollten letztlich für einen verdienten 2:0-Sieg sorgen, der noch weitaus höher hätte ausfallen können.

Die Gäste aus Kilb legten es verständlicherweise defensiv an, wollten aber Nadelstiche setzen. Dies gelang bereits in Minute vier zum ersten Mal. Doch der Jubelschrei blieb im Hals stecken. In der Folge übernahm Krems das Kommando, erspielte sich einige Chancen. Doch zunächst fehlte noch die Genauigkeit im Abschluss. Die größte Möglichkeit fand Jannick Schibany vor, als er nach einem Foul auf den Elferpfiff zeigte. Doch Schibany vergab. Kurz vor der Pause sollte aber doch noch Erleichterung bei den Kremser aufkommen. "Es war ein schöner Angriff über die rechte Seite", freute sich Krems-Trainer Björn Wagner. Kurt Starkl kam in der Mitte zum Abschluss, stellte auf 1:0.

Dämpfer vor der Pause

Als sich die Kilber schon mit dem knappen Rückstand in der Kabine sahen, schlug es hinten noch einmal ein. Diesmal war es Schibany, der per Kopf auf 2:0 stellte. Eine verdiente Führung, die in der zweiten Halbzeit noch höher hätte werden sollen. "Wir haben unfassbar viele Chancen liegen gelassen. Dabei wäre das dritte Tor wichtig gewesen. So kann immer etwas passieren", so Wagner. Wie etwa bei einem Latten-Kopfball der Kilber. Kilb blieb aber in Summe offensiv zu harmlos, so feierte Krems einen ungefährdeten Heimsieg.

Die Besten:

Krems: Sebastian Starkl (Mittelfeld).

