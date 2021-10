Ardagger jubelt über Standardergebnis

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:44

Wie schon in den letzten acht Runden konnte sich die SCU Ardagger auch im Heimspiel der zehnten Runde gegen den SV Waidhofen auf die stabile Defensive verlassen. Ein Treffer von Alexander Weinstabl in Halbzeit zwei sollten den fünften Saisonsieg im neunten Spiel für Ardagger bedeuten. Damit bleibt die Unterberger-Elf eines von drei ungeschlagenen Teams in der Landesliga.

Die Hausherren mussten erneut einige wichtige Spieler vorgeben. Doch Trainer Michael Unterberger verzichtete aufs Jammern. "Wir haben mit zwei Routiniers gespielt, ansonsten waren es lauter junge Spieler", so Ardaggers Coach, der sich natürlich kein fußballerisches Feuerwerk erwarten konnte. Das bekam er in Halbzeit eins auch nicht zu sehen. Beide Mannschaften probierten es mit langen Bällen, die führten aber nur sehr selten zu Strafraumszenen. Die beste Gelegenheit fand Waidhofens Patrik Ruzicka vor, der mit einem Schuss aber an Torhüter David Mühlböck scheiterte.

Tormannwechsel zur Pause

Apropos Mühlböck: Der musste zur Pause verletzungsbedingt raus. "Er hat etwas am Fuß gespürt, es ist aber noch unklar, ob es der Knöchel oder der Unterschenkel ist", so Unterberger. Wenige Minuten später war die Verletzung aber fast vergessen. Weil Alexander Weinstabl nach einem Steindl-Zuspiel zum 1:0 traf. Zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung, weil Ardagger mehr fürs Spiel machte. Waidhofen probierte in der Folge zwar einiges, das Tor der Hausherren schien aber wie verschlossen. So erging es in den bisherigen Landesliga-Saisonspielen schon vielen Gegnern. Lediglich Zwettl erzielte in neun Duellen einen Treffer gegen Ardagger.

Die Besten:

Ardagger: Franz Kaltenbrunner (Verteidiger), Thomas Klaus (Verteidiger).

