Langenrohr kommt nach1:1 gegen Schrems nicht vom Fleck

Details Samstag, 23. Oktober 2021 14:05

Der 3:0-Erfolg über Mannersdorf war für den SV Langenrohr wohl nur ein kurzes Aufflackern. Denn im Heimspiel gegen den ASV Schrems reichte es nur zu einem 1:1-Remis, der die Baumühlner-Elf in der Landesliga-Tabelle nicht vom Fleck kommen lässt. Vor 250 Zuschauern hatten Gino Linhart bzw. Muhammed Cevik für die Treffer gesorgt. Der Schremser Spielmacher Marek Jungr holte sich in Halbzeit zwei noch die Ampelkarte ab.

Die Saison verläuft für Langenrohr wirklich nicht nach Wunsch. Der Sieg in Mannersdorf sollte aber Auftrieb geben. Gegen Schrems kam die Baumühlner-Elf gut in die Partie. "Weil wir im Mittelfeld nicht aggressiv genug waren. So sind wir in Bedrängnis gekommen", so Schrems-Trainer Jürgen Prüfer. Große Chancen für Langenrohr blieben aber aus. Und dennoch gingen die Hausherren knapp vor der Pause in Führung. "Das war eine völlig unnötige Aktion. Unser Tormann hat eine Flanke gefangen. Doch leider hat Haider seinen Mitspieler geschubst." Den Elfer verwandelte Gino Linhart zum 1:0.

Verdienter Ausgleich nach der Pause

Schrems fing sich in der Pause, kam verwandelt aufs Spielfeld zurück. "Wir sind dann aggressiver gewesen, hatten gleich nach der Pause gute Chancen", so Prüfer. In Minute 54 sollten die Bemühungen belohnt werden. Nach einem Eckball war Innenverteidiger Muhammed Cevik zur Stelle, traf zum 1:1. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, ehe eine Undiszipliniertheit Schrems schwächte. Spielmacher Marek Jungr ließ sich zunächst zu einer Kritik hinreißen, hob danach noch den Daumen - Gelb-rot binnen weniger Sekunden. "Wir haben es dann auch mit zehn Mann sehr gut gemacht. Natürlich war Langenrohr mehr am Ball, es wurde aber kaum noch gefährlich." Mit dem Punktgewinn konnten die Schremser wesentlich besser leben. "Damit sind wir zufrieden." Zufrieden war der Coach auch mit dem Comeback von Vojtech Preucil, der nur fünf Wochen nach seiner Meniskus-Operation sein Comeback gab.

Die Besten

Schrems: Benjamin Kollenz (Innenverteidiger), Muhammed Cevik (Innenverteidiger).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!