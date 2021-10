Ardaggers Erfolgslauf endet gegen SKN Juniors

Details Samstag, 23. Oktober 2021 13:55

Neun Mal in Folge blieben die Jungs aus Ardagger in der Landesliga ungeschlagen, bekamen dabei nur einen Gegentreffer. Gegen die SKN Juniors riss der Erfolgslauf. Ein Doppelpack von Jaden Montnor sorgte für einen 2:1-Heimsieg der St. Pöltner. Alexander Weinstabl konnte nur noch spät mit dem Anschlusstreffer für Spannung sorgen, ein Punktgewinn blieb der Unterberger-Elf aber diesmal versagt.

Für die St. Pölten Juniors stellte sich mit der besten Abwehr der Liga eine neue Aufgabe in den Weg. Die jungen Wilden aus der Landeshauptstadt nahmen die Herausforderung aber gut an, erspielten sich in Halbzeit eins spielerische Vorteile. "Da haben sie wirklich gut gespielt, haben uns nicht in die Zweikämpfe kommen lassen", hatte Ardaggers Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber nur lobende Worte für die Hausherren. Die nach 13 Minuten in Führung gingen. Aigner hatte im Strafraum ein Foul begangen, Jason Montnor schloss per Elfer zum 1:0 ab. St. Pölten hatte in der Folge viel Ballbesitz, die ganz großen Möglichkeiten blieben aber aus. Bis zur 45. Minute, als Kandutsch den Ball zurückspielte, die Innenverteidigung nicht aufpasste. Montnor reagierte am schnellsten, zog aufs Tor und ließ Torhüter Moritz Herbst keine Chance - 2:0.

Spannung in der Schlussphase

Nach der Pause kam Ardagger besser in die Partie. Vor allem das Zweikampfverhalten besserte sich. "Ab der 60. Minute waren wir dominierend. Durch Weinstabl hätten wir da schon den Anschlusstreffer erzielen müssen", so Riesenhuber. Es dauerte aber bis zur 80. Minute, ehe so richtig Spannung in die Partie kam. Denn Weinstabl staubte nach einem Palzer-Freistoß, den Torhüter Vollnhofer abprallen ließ, zum 1:2 ab. Sieben Minuten Nachspielzeit konnten die erste Saisonniederlage der SCU nicht verhindern. "Da half natürlich die Routine von Vollnhofer und Gradinger, leider ist sich nichts mehr für uns ausgegangen. Die Niederlage ist für uns aber kein Beinbruch. Wir werden nicht von unserem Weg abweichen", so Riesenhuber.

Die Besten

St. Pölten Juniors: David Sauer (Mittelfeld), Jadon Montnor (Stürmer).

