Krems bleibt in Waidhofen in der Erfolgsspur

Vor 280 Zuschauern hatte der SV Waidhofen gegen den SC Krems die Sensation im Blick. Doch schon bald sollte sich herausstellen, dass die Wachauer in allen Belangen überlegen, an diesem Abend nicht zu knacken waren. Ein Doppelpack von SimonTemper brachte Krems auf die Siegerstraße, Michael Ambichl fixierte nach der Pause den 3:0-Endstand, der Krems weiterhin im Landesliga-Titelrennen hält.

Die Gäste reisten als Favorit nach Waidhofen, waren aber von der dortigen Kulisse gewarnt. Die diesmal aber überhaupt nicht angsteinflößend auf die Kremser wirkte. Denn die Wagner-Elf agierte von Beginn weg souverän. "Genau so stelle ich mir das vor. Mir hat der Auftritt von der ersten bis zur letzten Minute sehr gut gefallen", so Björn Wagner, "wir haben nichts anbrennen lassen." Schon in Minute 13 sollte Simon Temper für die Führung sorgen. Nach einem Eckball versenkte er einen Abpraller zum 1:0. Mit der Führung im Rücken erspielte sich Krems weiter Möglichkeiten, ließ auf der anderen Seite des Platzes kaum etwas zu. Knapp vor der Pause sorgte Temper mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung. Diesmal war er per Kopf zur Stelle - 2:0!

Waidhofen ohne Chance

Auch nach der Pause bekamen die Zuschauer eine einseitige Partie zu sehen. Weil Waidhofen in der Offensive kaum Akzente setzen konnte. "Es hat vielleicht drei oder vier Weitschüsse gegeben, mehr nicht", war Wagner mit der Defensivarbeit seiner Elf zufrieden. Mit dem 3:0 nach einer Stunde war der Deckel endgültig auf der Partie. Nach einer Aktion durch die Mitte schloss Michael Ambichl ab. Somit konnte Wagner auch auf den Einsatz seines Torjägers Jannick Schibany verzichten, der zwar aufwärmte, wegen einer Zerrung aber nur im Notfall eingesprungen wäre. So konnte sich der Stürmer für das Nachtragsspiel am Dienstag in Zwettl schonen. "Das wird nicht einfach. Genauso wie das Duell gegen die Juniors am Wochenende", wagt Wagner einen Blick in die Zukunft.

Die Besten

Krems: Simon Temper (Stürmer).

