Bauer-Doppelpack lässt Kottingbrunn in Kilb jubeln

Die Entscheidung vor 150 Zuschauern in Kilb war rasch gefallen. Denn der ASK Kottingbrunn ging durch einen Bauer-Doppelpack schon früh in Führung, spielte den Vorsprung dann trocken runter. Der zweite Sieg in Folge lässt die Haller-Elf nun im gesicherten Mittelfeld rangieren, Die SCU Kilb hingegen steckt nach der achten Saisonniederlage weiterhin im Tabellenkeller der Landesliga fest.

Die Hausherren aus Kilb legten es gewohnt defensiv an, überließen Kottingbrunn weitgehend den Ball. Die Gäste bedankten sich dafür, sorgten rasch für die Führung. Nach einem Eckball brachte Kilb den Ball nicht weg, den x-ten Nachschuss brachte Julian Bauer schließlich im Tor unter. Ein kleiner Schock für die Kilber, die auch in den Folgeminuten die Beine kaum auf den Boden brachten. Denn nur fünf Minuten später war es erneut Bauer, der ins Schwarze traf. Nach einer Kombination über die linke Seite wurde der Ball in den Rücken der Abwehr gespielt. Den ersten Versuch konnte Kilb-Torhüter Simon Neudhart noch halten, den Nachschuss versenkte Bauer aber im Kreuzeck.

Kottingbrunn verliert den Faden

"Wir haben in den ersten 30 Minuten wirklich sehr gut gespielt, haben viele Szenen erzwungen. Dann haben wir leider ein wenig den Faden verloren", so Kottingbrunns Trainer Andreas Haller, der Kilb zwar aufkommen sah, aber sich kaum an gefährliche Aktionen der Heimischen erinnern konnte. "Für uns haben sich dann Räume ergeben. Leider haben wir zu ungenau gespielt, darum haben wir den Sack nicht frühzeitig zumachen können." Kilb blieb selbst in der Offensive zu harmlos, so gingen die Punkte zurecht nach Kottingbrunn. "Über die gesamte Spielzeit war der Erfolg nie wirklich in Gefahr", so Haller, der sich langsam über die Rückkehr einiger Spieler aus dem Lazarett freuen darf. "Es lichtet sich langsam." So hatte Haller diesmal schon drei fitte Spieler auf der Bank, musste sich nicht selbst einwechseln.

Die Besten

Kottingbrunn: Julian Bauer (rechtes Mittelfeld).

