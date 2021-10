Retz mit Müh und Not zum Pflichtsieg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:51

"Nur" 350 Zuschauern kamen am Samstag Nachmittag auf den Retzer Sportplatz. Die Daheimgebliebenen rechneten wohl fix mit den drei Punkten gegen Rohrbach, das krisengeschüttelt nach Retz reiste. Am Ende sollte es aber ein enges Duell werden, in dem Konrad Görich für den 2:1-Siegtreffer sorgte.

Die Gäste bekamen in den letzten Wochen richtig auf die Mütze, kassierten Niederlagen mit teils sehr vielen Gegentoren. In Retz präsentierte sich die Mannschaft aber gefestigt, legte es naturgemäß defensiv an. Retz hatte zwar mehr Spielanteile, die großen Chancen blieben zunächst aber aus. In Minute 27 sollte der Favorit aus dem Weinviertel dennoch in Führung gehen. Nach einer herrlichen Kombination durch die Mitte musste Jan Schulmeister nur noch ins leere Tor einschieben. Mit einer knappen 1:0-Führung ging es in die Pause.

Kalte Dusche für Retz

Für Durchgang zwei hatte sich Rohrbach einiges vorgenommen. Und schon nach wenigen Minuten belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen. Michael Grossmann startete aus der eigenen Hälfte, lief der Verteidigung auf und davon und schloss nach einem tollen Haken mit dem linken Fuß perfekt ab. Ein herrlicher Treffer, in dem die Retzer aber zu passiv verteidigten. In der Folge warf Retz alles nach vorne, hatte aber Probleme, Chancen zu kreieren. Und dennoch jubelten am Ende die Hausherren. Weil Rohrbach einen kurz abgespielten Freistoß verschlief. Ebenso wie den Ball in den Rückraum. Dort stand Konrad Görich und traf aus elf Metern zum 2:1. "Wir haben diesmal nicht gut gespielt. Natürlich hatten wir mehr Ballbesitz, wir haben aber zu wenig daraus gemacht. Rohrbach hat sich sehr gut verkauft. Wir tun uns gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellenbereich einfach schwerer", so Retz-Sektionsleiter Werner Mischling.

