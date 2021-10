Mannersdorf beendet die Horror-Serie

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 18:04

Zehn Mal in Folge hatte Mannersdorf in der Landesliga verloren. Im elften Anlauf feierte Trainer Marcus Pürk mit seinen Jungs den ersten Saisonsieg. Und der sollte es in sich haben. Denn nach 3:1-Führung kam Spratzern noch einmal heran, in Minute 96 fixierte Amadeus Zenk aber den 4:3-Sieg.

Eigentlich sollte alles wie immer laufen. Nach zwölf Minuten geriet Mannersdorf in Spratzern in Rückstand. Nach einem Ekcball von der rechten Seite schloss Christian Hackl ab, Mehmet Olgun lenkte den Ball einen Meter vor dem Tor noch unhaltbar zum 1:0 ab. Doch die Gäste kamen noch in Halbzeit eins zurück in die Partie. Nach einem Outeinwurf schloss Oktay Semiz sehenswert aus der Drehung zum 1:1 ab. Und Mannersdorf sollte noch nicht genug haben. Denn unmittelbar nach der Pause legten die Gäste nach, gingen sogar in Führung. Dusan Krcho verwertete einen Elfer in Minute 48.

Irre Schlussphase

Spratzern probierte nun alles, erspielte sich auch ein optisches Übergewicht. Dennoch waren es die Gäste, die in Minute 82 erneut jubelten. Doch Spratzern gab noch nicht auf. Dominik Heinzl nutzte ein Missverständnis in der Mannersdorfer Abwehr aus. Alle Verteidiger warteten auf den Torhüter, doch der kam nicht. Heinzl sagte Danke und staubte zum 2.3 ab. Da waren bereits 88 Minuten gespielt. In der fünften Minute der Nachspielzeit sollte Spratzern sogar der Ausgleich gelingen. Tobias Eggenfellner übernahm einen langen Ball direkt aus der Luft, traf sehenswert zum 3:3. "Wir haben aber Moral gezeigt", freute sich Mannersdorfs Trainer Marcus Pürk. Denn seine Jungs kamen noch einmal zurück, der eingewechselte Amadeus Zenk traf in Minute 96 mit seinem zweiten Treffer zum viel umjubelten 4:3-Erfolg. "Ein ganz wichtiger Sieg", so Pürk, der vor allem die Offensive wieder belebt haben dürfte.

Die Besten

Mannersdorf: Amadeus Zenk (Stürmer).

