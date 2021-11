Scheiblingkirchen nimmt die schwierige Hürde in Ardagger

Details Samstag, 30. Oktober 2021 16:02

Im Spitzenspiel der Landesilga trafen mit Ardagger und Scheiblingkirchen zwei der besten Teams der Liga aufeinander. In dem sich schließlich die Gäste aus Scheiblingkirchen vor 300 Zuschauern mit 1:0 durchsetzten. Marco Untergrabner, der die Torschützenliste anführt, erzielte dabei nach etwa einer Stunde den alles entscheidenden Treffer des Spiels. Damit ist Scheiblingkirchen elf Spiele in Folge siegreich.

Ein Blick auf die Tabelle reichte um festzustellen, dass Scheiblingkirchen ein schwieriger Freitag Abend bevorstehen würde. Denn Ardagger hatte sich in dieser Saison bislang vor allem defensiv von seiner stabilsten Seite bewiesen. So auch diesmal. Scheiblingkirchen fand in Halbzeit eins nicht die richtigen Mittel, um den Abwehrriegel zu knacken. "Es war für die Zuschauer sicherlich schön anzusehen. Es war eine kampfbetonte Partie, in der es viel hin und her ging", so Ardaggers Trainer Michael Unterberger. Bei zahlreichen Luftduellen, da beide Teams des Öfteren mit hohen Bällen agierten, gab es auch das ein oder andere Foul. "Es war für den Schiedsrichter extrem schwer zu pfeifen."

Ausrutscher reicht Untergrabner

Nach der Pause sollte der erste - und wie sich später herausstellen sollte - letzte Torjubel erklingen. Nach einer hohen Hereingabe in den 16er konnte Ardagger kurz klären. Doch Marco Untergrabner kam auf der rechten Seite an den Ball. Sein Gegenspieler Jakob Köstler rutschte weg. Ein entscheidender Moment, den Untergrabner ausnutzte, nach einem Haken wuchtig ins lange Eck zum 1:0 abschloss. In der Folge probierte es Ardagger mit weiten Bällen, kam durch Steindl noch zur Ausgleichschance. "Ein Remis wäre natürlich schön gewesen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass Scheiblingkirchen sehr kompakt verteidigt und vorne die Bälle extrem schnell in die Tiefe spielt. Wir haben ähnliche Anlagen, Scheiblingkirchen ist aber schon ein wenig reifer", war Unterberger voll des Lobes für den Tabellenführer. "Ich denke, dass sie im Herbst so durchmaschieren werden."

