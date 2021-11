Erleichterung bei Spratzern nach später Wende

Details Samstag, 30. Oktober 2021 15:53

Rund 200 Zuschauer wollten sich das Keller-Duell zwischen dem ASV Schrems und dem ASV Spratzern nicht entgehen lassen. Lange Zeit sah Schrems wie der Sieger aus, doch Dominik Heinzl und Tobias Liebhaber drehten den 0:1-Rückstand in den letzten zehn Minuten in einen 2:1-Sieg der Gäste, der Spratzern nach zuletzt mäßigen Ergebnissen aufatmen lässt.

Die Personalsituation in Schrems ließ Trainer Jürgen Prüfer vor dem Spiel nicht gerade gut schlafen. Denn neben den Verletzten kamen auch noch die Sperren von Jungr und Nikbay dazu. Dennoch spielte Schrems mit Spratzern, das ebenso nicht mit dem größten Selbstvertrauen anreiste, in Halbzeit eins gut mit. Und ging sogar mit dem Pausenpfiff in Führung. Vojtech Preucil tankte ich auf der linken Seite durch, sah den völlig freistehenden Florian Weixelbraun, der zum 1:0 einschoss.Elfer

Elfer bringt die Wende

Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der aber Andreas Fuger, Schrems bester Offensivspieler nicht mehr mitwirken konnte. Er verletzte sich, blieb in der Kabine. "Das half natürlich nicht", so Schrems-Trainer Jürgen Prüfer, der sich in Minute 80 so richtig ärgern musste. Weil sein Verteidger ein unnötiges Elferfoul produzierte. Dominik Heinzl übernahm die Verantwortung, schob souverän ins rechte Eck zum 1:1 ein. Doch dem noch nicht genug drehte Spratzern die Partie noch komplett. Tobias Liebhaber zog vom 16er-Eck aus ins kurze Eck ab, der Ball passte perfekt zum 2:1. Da waren schon 89 Minuten gespielt. Schrems kam nicht mehr in die Partie zurück, verlor bereits zum siebenten Mal. "Wir haben nun in den letzten vier Spielen jeweils einen Ausschluss gehabt", wurmt Prüer die gelb-rote Karte von Bernhard Traschl in Minute 82, die natürlich Spratzern in der Schlussphase ein Übergewicht verschaffte. "Leider ist im Moment jeder Schuss gegen uns ein Treffer", so Prüfer.

Die Besten:

Spratzern: Dominik Heinzl (Mittelfeld).

