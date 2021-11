Krems verliert durch Remis gegen SKN Juniors den Anschluss

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 11:05

Vor 400 Zuschauer standen die Kicker des Kremser SC im Heimspiel gegen die SKN Juniors gewaltig unter Druck, meisterten die Aufgabe aber gut. Dennoch reichte es gegen die talentierte Truppe von Coach Goran Zvijerac nur zu einem 1:1-Remis. Johannes Geppner und Jadon Montnor sorgten für die Treffer der Partie. In der Landesliga-Tabelle wächst der Rückstand der Kremser bereits auf sechs Punkte an.

"Es war die erwartet schwierige Aufgabe", bestätigte Krems-Trainer Björn Wagner nach dem 1:1. Dabei wäre für beide Mannschaften mehr möglich gewesen. Doch alles der Reihe nach: Für den ersten Aufreger sorgten die Hausherren, doch ein Stanglpass fand keinen Abnehmer. In der Folge erspielten sich die Gäste ein optische Übergewicht, wruden aber dabei nur selten gefährlich. So fiel ein Kopfball zu zentral aus, einmal musste Krems-Torhüter Anton Pfaller in höchster Not klären. In Minute 20 brandete zum ersten Mal Torjubel auf. Johannes Geppner zog aus etwas mehr als 20 Metern ab, sein Schlenzer fand den Weg in die Maschen. "Ein herrliches Tor", jubelte Wagner über die Führung, die Krems auch mit in die Pause nahm.

Ausgleich nach einem Einwurf

Nach dem Seitenwechsel hatte St. Pölten rasch eine Antwort parat: Bei einem Outeinwurf von der linken Seite wirkte die Kremser Abwehr nicht sortiert, Jadon Montnor schloss mit seinem neunten Saisontor zum 1:1 ab. In der Folge neutralisierten sich beide Teams auf hohem Niveau. "Aus meiner Sicht hatte die Partie Regionalliga-Niveau", war Wagner mit der gezeigten Leistung zufrieden. Der Sieg gelang aber keinem Team. "Wir haben relativ wenig zugelassen. Ich denke, dass St. Pölten mehr Spielanteile, wir aber die besseren Chancen hatten", so Wagner, der schon dem Duell kommende Woche in Scheiblingkirchen entgegen fiebert. In dem Krems aufgrund der sechs Punkte Rückstand den Druck auf seiner Seite hat.

Die Besten

Krems: Sebastian Starkl (Mittelfeld).

St. Pölten: Thomas Vollnhofer (Torhüter), David Sauer (Mittelfeld):

