Kottingbrunn nimmt Punkt aus St. Pölten mit

Details Samstag, 06. November 2021 11:05

Vor neuneinhalb Jahren hatte es das letzte Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften gegeben. Am Freitagabend war es wieder soweit. Die Gäste aus Kottingbrunn gingen durch Benjamin Knessl nach 65 Minuten in Führung, St. Pölten Juniors glich aber spät zum 1:1-Endstand aus. Nach dem 0:1 gegen Waidhofen in der Vorwoche ein klarer Schritt nach vorne für die Haller-Elf.

Die Hausherren hatten sich in dieser Saison und speziell in den letzten Spielen gut entwickelt. Nicht nur die Ergebnisse sagten dies aus. Und auch Kottingbrunns Trainer Andreas Haller war voll des Lobes für den jungen Gegner: "Im Ballbesitz haben sie das sehr gut gemacht. Sie haben aber auch Klasse-Leute in ihren Reihen." Die Juniors erarbeiteten sich in Halbzeit eins viel Ballbesitz, kamen aber nur gelegentlich gefährlich in den Kottingbrunner Strafraum. "Gesamt gesehen war es vor der Pause sehr ausgeglichen", so Haller.

Führung belebt das Spiel

Nach der Pause sollten die Gäste aus Kottingbrunn nach einem Eckball in Führung gehen. Benjamin Knessl war mit dem 1:0 zur Stelle. "Dann haben sich für uns mehr Räume ergeben, die wir leider nicht genutzt haben", haderte Haller mit der Chancenauswertung. "Wir hatten zwei, drei sehr gute Möglichkeiten, haben den Sack aber nicht zugemacht." So war es fast logisch, dass die St. Pölten Juniors noch den Ausgleich schafften. Auch diesmal war eine Standardsituation für den Treffer verantwortlich. Kottingbrunns Torhüter sah dabei nicht besonders gut aus. Jason Montnor köpfelte aus zwei Metern zum 1:1-Endstand ein. "Über das ganze Spiel gesehen geht das Unentschieden in Ordnung", analysierte Haller den Punktgewinn. Sechs Unentschieden in 12 Spielen sind für Hallers Geschmack aber zu viele. "Der eine Punkt bringt halt nicht so viel."

Die Besten

St. Pölten Juniors: Jason Montnor (Stürmer).

Kottingbrunn: Julian Bauer (Mittefeld), Alexander Freismuth (Mittelfeld).

