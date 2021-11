Langenrohr wird zum Remis-Spezialisten

Details Samstag, 06. November 2021 11:35

Schon gegen Rohrbach und Schrems hatte der SV Langenrohr zuletzt nur Remis gespielt. Und auch gegen Ortmann sollte es "nur" zu einem Unentschieden reichen. Die Mannschaft von August Baumühlner bewies immerhin Moral, holte gegen Ortmann zweimal einen Rückstand auf, schaffte so ein 2:2-Remis, das keiner Mannschaft so richtig hilft.

Ortmann kam gut in die Partie, übernahm ein wenig das Kommando. "Wir sind dann auch verdient in Führung gegangen", stellte Ortmanns Trainer Christoph Stifter fest. Knapp vor der Pause war es nach einem schönen Angriff so weit. Zunächst ging der Ball aus 15 Metern noch an die Latte, Johannes Panzenböck staubte aus drei Metern zum 1:1 ab. Der Angreifer hatte schlichtweg am schnellsten reagiert. Mit der verdienten Führung ging es in die Pause.

Traumtor zum Ausgleich

Doch Langenrohr reagierte nach dem Seitenwechsel prompt und kam durch Werner Würzler zum Ausgleich. "Wir haben wieder einmal das Tor des Jahres bekommen", ärgerte sich Stifter. Schon gegen Retz hatte Ortmann einen Treffer von der Mittellinie erhalten. Diesmal war es Würzler, der einen Richtung 16er abgespielten Eckball mit dem schwächeren Fuß direkt ins Kreuzeck nagelte. In der Folge duellierten sich die beiden Teams auf Augenhöhe. In Minute 72 waren es erneut die Gäste, die in Führung gingen. Nach einem schnellen Gegenangriff schloss Manuel Lagler von der linken Seite ins lange Eck ab. Für den Schlusspunkt sorgte aber Langenrohr. Nico Nemetz, der zwei Minuten davor eingewechselt worden war, traf zum 2:2-Ausgleich. "Da haben wir leider nicht aufgepasst. Aus meiner Sicht waren es zwei verlorene Punkte", haderte Stifter mit dem Remis.

Die Besten

Ortmann: Niklas Graf (Verteidiger), Roland Hofer (Verteidiger).

