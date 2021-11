Ardaggers Trainer leidet weiter unter schwarzem Fleck

Details Sonntag, 07. November 2021 19:14

Bei perfektem Fußballwetter kamen fast 500 Zuschauer auf den Retzer Sportplatz, um sich das Duell gegen die SCU Ardagger anzusehen. Wenig überraschend fielen in diesem Duell keine Tore. Denn der Ardagger Abwehrriegel ist nur schwer zu durchbrechen. Retz ist nun seit elf Duellen gegen Ardagger ungeschlagen. Für die Landesliga-Tabelle hilft das Remis aber nur der Konkurrenz.

Die Gäste reisten ersatzgeschwächt nach Retz an. Insgesamt fehlten vier Spieler von der Stammelf. "Unsere Moral ist aber großartig", betonte Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber, der wieder einmal eine kompakte Defensivleistung seiner Elf sah. Nach acht Minuten hätte Ardagger sogar einen Elfmetern bekommen können, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. "Auch auf der anderen Seite hätte es nach einem Handspiel Elfer geben können. Das war wohl Kompensation", so Riesenhuber. Retz erspielte sich zwar optische Vorteile, große Chancen blieben aber aus. "Wir haben gewusst, dass die beste Defensive der Liga kommt und es sehr schwer wird", so Retz-Trainer Rene Hieblinger. Und Hieblinger sollte Recht behalten. Weil Ardagger hinten dicht machte, mit körperbetontem Spiel die Retzer Angriffe gut unter Kontrolle hatte. "Immer wieder höre ich, dass wir so unfair spielen. Das finde ich nicht. Ich habe diesmal die Fouls mitgeschrieben. Da waren wir nur knapp voran", so Ardaggers Trainer Michael Unterberger, der aus seiner Mannschaft alles herausholt.

Fast überall Zufriedenheit

Auch in Halbzeit zwei gelang keiner Mannschaft mehr ein Treffer. "Das Remis hilft natürlich keinem Team so richtig, um nach vorne zu kommen. Wir haben aber den dritten Platz verteidigt", so Hieblinger. Auch in Ardagger war man über den Punkt zufrieden. "Wir wollen am Ende der Saison unter den besten Vier sein", so Riesenhuber. Trainer Unterberger fand aber doch noch einen Grund zum Ärgern: "Retz ist die einzige Mannschaft in dieser Liga, gegen die ich noch nicht gewonnen habe."

Die Besten:

Retz: Konrad Görich (Abwehr).

Ardagger: Moritz Herbst (Torhüter), Franz Kaltenbrunner (Verteidiger), David Kandutsch (Mittelfeld).

