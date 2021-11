Rohrbach jubelt über späten Befreiungsschlag

Details Sonntag, 07. November 2021 19:23

Nach dem Spiel fielen sich die Rohrbacher Kicker um den Hals. Sie hatten gerade einen ganz wichtigen Sieg in der Landesliga eingefahren. Denn die Schwingenschlögl-Elf setzte sich in Spratzern durch einen späten Treffer von Michael Grossmann, der erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, mit 1:0 durch - das goldene Händchen des Trainers!

Beide Mannschaften standen vor dem Duell gewaltig unter Druck. Die Tabellensituation sorgte dafür, dass beide Mannschaften auf eine gesicherte Defensive setzten wollten. Spratzern ging mit der Situation zunächst besser um, war in Halbzeit eins das klar bessere Team. "Wir haben leider richtig schlecht gespielt, waren zu passiv", so Rohrbachs Trainer Gerald Schwingenschlögl. Der sich in der Pause einiges einfallen ließ. "Wir haben zwar personell nichts verändert, aber dennoch einige Sachen angesprochen." Denn Spratzern hätte in Durchgang eins in Führung gehen können. Nein, müssen! Doch gute Möglichkeiten wurden teils kläglich vergeben.

Besserung nach der Pause

In Durchgang zwei dominierte zunächst wieder Spratzern. Doch mit Fortdauer der Partie kam Rohrbach immer besser ins Spiel. Nach 70 Minuten drehte sich das Blatt, Rohrbach wurde immer gefährlicher und merkte plötzlich, dass sogar mehr als ein Punkt möglich war. Und in Minute 86 sollte doch tatsächlich die Führung gelingen. Nach einem weiten Pass überlief Michael Grossmann die Abwehr, schloss aus 15 Metern von der halbrechten Position ins lange Eck zum 1:0 ab. "Grossmann war unter der Woche krank, hat nur das Abschlusstraining mitgemacht. Daher habe ich ihn auch erst spät eingewechselt", so Schwingenschlögl. Rohrbach brachte den Vorsprung über die Zeit und jubelte über den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Da Schrems und Mannersdorf die Punkte teilten, konnte sich Rohrbach von ganz unten absetzen.

Die Besten:

Rohrbach: Michael Grossmann (Stürmer).

