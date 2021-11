Kein Sieger im Abstiegsduell in Mannersdorf

Details Sonntag, 07. November 2021 19:30

Sowohl der ASK Mannersdorf als auch der ASV Schrems hatten sich in dieser Landesliga-Saison bislang nicht positiv hervorgetan. Im direkten Duell blieb beiden Mannschaften ein Treffer verwehrt. Das 0:0 hilft aber eher Schrems, dass einerseits das bessere Team war, andererseits den Vorsprung von vier Punkten behielt.

Mannersdorf trat aufgrund des Sieges über Spratzern mit mehr Selbstvertrauen an. "Wir sind letzte Woche mit den beiden Niederlage in der Liga und im Cup ziemlich hergebeutelt worden", so Schrems-Trainer Jürgen Prüfer. In die Partie starteten die Gäste dennoch besser. "Wir waren dem 1:0 immer näher", so Prüfer. Vor allem knapp vor der Pause, als Schrems per Elfmeter die Chance aufs 1:0 hatte. Doch Legionär Vojtech Preucil vergab die riesen Möglichkeit. "Wir hatten insgesamt ein Übergewicht im Spiel und ein Chancenplus."

Matchball vergeben

Dies änderte sich auch nach der Pause nicht. Doch ein Treffer wollte einfach nicht fallen. Defensiv war Schrems nur selten gefordert. Als schon viele Zuschauer mit einem 0:0 rechneten, bekam Berke Dede in Minute 88 doch noch den Matchball serviert. Er zog alleine aufs Tor, scheiterte aber an Schlussmann Dau. "Die Leistung war in Ordnung. Wir sind froh, dass wir die Abwärtsspirale gestoppt haben", fasste Prüfer zusammen. Wenngleich er doch zwei verlorenen Punkten nachtrauerte. "Das Positive überwiegt aber. Immerhin haben wir den Abstand auf Mannersdorf gehalten."

