Scheiblingkirchen erhöht die Siegesserie auf 13 Spiele

300 Zuschauer kamen Freitag Abend auf den Sportplatz nach Kottingbrunn, um sich den Tabellenführer aus Scheiblingkirchen anzusehen. Die Gäste waren es auch, die sich über drei Punkte freuen durften. Daniel Ressler und Christopher Hatzl sorgten für die Treffer beim 2:0-Sieg. Für Scheiblingkirchen war es der 13. Landesliga-Erfolg in Serie, der 9-Punkte-Vorsprung auf Krems wurde verteidigt.

"Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet", fand Scheiblingkirchens Trainer Thomas Husar. Auch, weil sich Kottingbrunn nicht unbedingt offensiv aufstellte, den Gästen das Spiel überließ. Die fanden dann aber auch die besseren Möglichkeiten vor. Lindner und Etlinger scheiterten aber zunächst noch. "Wir waren dann ein wenig unzufrieden, dass wir die spielerische Überlegenheit nicht in Tor ummünzen konnten." Scheiblingkirchen verlor in der Folge ein wenig die Ordnung, Kottingbrunn konnte daraus aber kein Kapital schlagen. "Sie waren offensiv sehr harmlos", so Husar über den Gegner. In Minute 39 sollte der Torbann brechen. Nach einem Eckball wurde der Ball zunächst geklärt, Daniel Ressler zog aus der Distanz ab. Sein Schuss wurde unhaltbar für den bis dahin sehr starkten Torhüter abgelenkt.

Entscheidung durch Hatzl

Nach der Pause traute sich Kottingbrunn mehr zu, kam selbst zu Halbchancen. "Sie waren dann ein bisschen mutiger", so Husar. "Es war ein komisches Spiel. Beide Teams waren nicht wirklich gefährlich." Der schlechte Zustand des Rasens trug zusätzlich dazu bei, dass kein gutes Spiel zustande kam. "Da haben einige Kicker ganz schlecht ausgesehen." Gut sah hingegen Christopher Hatzl aus, als er sich in Minute 80 ein herrliches Zuspiel von Lindner mitnahm, alleine aufs Tor zog. "Da sind ihm seine Schnelligkeit und seine Ruhe vor dem Tor entgegen gekommen", lobte Husar seinen Stürmer, der souverän zum 2:0 abschloss. Damit war die Partie endgültig entschieden. Für Scheiblingkirchen war es der 13. Sieg in Serie - eine unfassbare Serie.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Matthias Haller (Verteidiger), Daniel Ressler (Mittelfeld).

