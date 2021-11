Spratzern bringt sich in Ortmann selbst um die Punkte

Details Sonntag, 14. November 2021 14:49

Zwei rote Karten binnen einer Minute sollten es für den ASV Spratzern unmölich machen, drei oder auch nur einen Punkt aus Ortmann zu entführen. In Unterzahl musste man spät den entscheidenden Treffer hinnehmen. Marco Meitz sorgte mit dem Goldtof für den vierten Sieg der Stifter-Elf, die damit Platz fünf von St. Pölten eroberte.

Ortmann ging aufgrund der Tabelle und der Formkurve als Favorit ins Spiel. Doch das sollte man am Rasen kaum merken. "Es war ein Spiegelbild der gesamten Landesliga, es war auf des Messers Schneide." Beide Mannschaften fanden gute Chancen vor, doch in der ersten Stunde konnte niemand Profit daraus schlagen. Ehe es richtig turbulent wurde: Denn Christian Hackl sah nach einer Notbremse gegen Lagler Rot. "Wir haben ihn auf die Reise geschickt und er wurde von hinten gefoult. Ein klarer Ausschluss", so Ortmanns Trainer Christoph Stifter.

Tätlichkeit vom Tormann

Noch bevor der Freistoß ausgeführt werden konnte, zeichnete sich Torhüter Artur Mkrtichyan aus. "Er hat unseren Spieler mit dem Ellbogen weggeboxt", sah Stifter die Situation. Wegen Tätlichkeit sah Spratzerns Schlussmann Rot. "Gegen neun Leute war es gar nicht so einfach. Sie haben sich alle hinten reingestellt. Es ist dann nicht einfach, die Lücke zu finden." Für die Erlösung sorgte Marco Meitz sieben Minuten vor dem Ende. "Da hat Spratzern für einmal schlecht verteidigt", freute sich Stifter über das Goldtor zum 1:0. Für Ortmann war es der vierte Erfolg in dieser Saison. Spratzern hält ebenso bei vier Siegen, liegt aber acht Plätze hinter Ortmann. "Es war ein hartes Stück Arbeit."

Die Besten:

Ortmann: Marco Meitz (Stürmer).

