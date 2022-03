Auch Waidhofen kann Scheiblingkirchen nicht stoppen

Details Freitag, 18. März 2022 21:36

Der unglaubliche Lauf des USV Scheiblingkirchen-Warth geht weiter und weiter. Der souveräne Spitzenreiter der 1. NÖ Landesliga feierte am Freitagabend auswärts beim SV Waidhofen/Thaya einen harterkämpften 1:0-Erfolg, der erst durch ein spätes Elfmeter-Tor fixiert werden konnte. Für Scheiblingkirchen war es bereits der 16. Sieg im 16. Saisonspiel. Der Winterkönig eilt weiter in Riesenschritten Richtung Meistertitel und dem Aufstieg in die Regionalliga Ost.

Der Frühjahrsauftakt war "Scheibling" in der vergangenen Woche durch einen klaren 3:0-Heimerfolg gegen Kilb voll gelungen. Lediglich die schwere Verletzung von Mathias Haller bedeutete einen Schock. Doch davon ließ sich der Tabellenführer auch bei der weiten Anreise nach Waidhofen nicht bremsen.

Scheiblingkirchen-Trainer Thomas Husar konnte sich erneut auf seine Mannschaft verlassen. Es sah allerdings lange Zeit danach aus, als ob die Superserie in Waidhofen zu Ende gehen würden. Die Hausherren hielten bis zur 90. Minute ein 0:0 und wären fast die erste Landesliga-Mannschaft in dieser Saison gewesen, die gegen den Leader ungeschlagen vom Platz gehen.

Elfmeter im Finish bringt die Entscheidung

Doch wieder einmal (bereits im Herbst war dies öfters der Fall gewesen) brachte ein Treffer fast in letzter Sekunde die Entscheidung für Scheiblingkirchen. Ein verwandelter Elfer von Marco Untergrabner brachte die glückliche Entscheidung für den Favoriten.

Für die tapferen Hausherren aus Waidhofen hatte es vor einer Woche einen Punktgewinn bei den SKN St. Pölten Juniors gegeben. Diesmal kostete erst ein Elfmeter-Pfiff von Schiedsrichter Klaus Kastenhofer den verdienten Zähler. Coach Ing. Michael Scherzer konnte sich erneut auf eine äußerst starke Defensiv-Leistung seines Teams verlassen. Am Ende blieb der starke Auftritt aber leider unbelohnt.

Die Besten:

Waidhofen: Milan Pastucha (Torhüter) bzw. Scheiblingkirchen: Marco Untergrabner (Siegestorschütze).