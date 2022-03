Ortmann dreht Rückstand und siegt gegen Rohrbach

Details Freitag, 18. März 2022 22:08

Der SC Ortmann ist in der Frühjahrssaison der der 1. NÖ Landesliga angekommen! Die Hausherren, die vor einer Woche noch eine überraschende Niederlage kassiert hatten, setzten sich am Freitagabend vor eigenem Publikum gegen den USC Rohrbach mit 2:1 durch. Vor 145 Zuschauern in Ortmann waren die Gäste durch Oktay Yendi in der 23. Minute in Führung gegangen, doch danach drehten Treffer von Lukas Schneider (43.) und Marco Meitz (80.) noch die Partie.

Die 1:2-Pleite zum Auftakt des Jahres beim ASV Schrems war für Ortmann eine bittere Pille gewesen. Dazu geriet man nun auch daheim in Rückstand. Nicht unbedingt ein Traumstart für die Mannschaft von Trainer Christoph Stifter, doch umso schöner für den Coach der Gastgeber war die Reaktion danach.

Alle drei Treffer erst nach der Pause

Für den USC Rohrbach, der in der vergangenen Woche beim Frühjahrsauftakt noch spielfrei gewesen war, verlief das erste Ligaspiel des Jahres 2022 mit einer Niederlage am Ende natürlich nicht wunschgemäß. Das Team von Coach Ing. Gerald Schwingenschlögl fiel nach dem Führungstor zu sehr zurück und stand deshalb beim Schlusspfiff ohne Zähler da.

Die Besten:

Ortmann: Marco Meitz (Siegestorschütze)