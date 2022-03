Krems erledigt Pflichtaufgabe gegen Mannersdorf

Details Samstag, 19. März 2022 16:47

Die Kremser gingen in ihrem ersten Spiel im Frühjahr gegen Landesliga-Schlusslicht Mannersdorf als großer Favorit in die Partie. Dieser Rolle wurde die Elf von Björn Wagner auch gerecht. Denn trotz einiger Unsicherheit vor der Pause war es letztlich ein souveräner 4:1-Heimerfolg vor 350 zufriedenen Zuschauern.

Die Gäste hatten in der Vorwoche mit einem Remis gegen Ardagger aufgezeigt, rückten daher mit Selbstvertrauen an. Rasch war diesmal jedoch zu erkennen, dass man spielerisch nicht mit den Kremsern mithalten konnte. "Wir haben in den ersten 25 Minuten richtig guten Fußball gespielt", freute sich Krems-Trainer Björn Wagner über den Auftritt seiner Elf. Die in Minute elf nach einer einstudierten Freistoßvariante in Führung ging. Philipp Koglbauer, der für den erkrankten Michael Ambichl im zentralen Mittelfeld agierte, brachte einen Freistoß von der halbrechten Seite mit dem linken Fuß zur Mitte. Dort lief Maximilian Jaindl perfekt ein und schloss volley zum 1:0 ab.

Klarer Elfer ohne Diskussion

Nur sechs Minuten später war es Jannick Schibany, der per Elfer auf 2:0 erhöhte. Dem Treffer war ein Foul an Hoppi vorangegangen. Über die Entscheidung des Schiedsrichters kam kein Zweifel auf, zu klar war das Foul. Mannersdorf ergab sich aber nicht dem Schicksal, kam dank eines Abwehrschnitzers der Hausherren auf 1:2 heran. "Zwei Verteidiger sind mit dem Tormann zusammen gelaufen", ärgerte sich Wagner. Filip Montanaro schnappte sich die Kugel, lief alleine aufs Tor und traf zum 1:2. In der Folge drängte Mannersdorf zwar nicht auf den Ausgleich, "passieren kann aber immer was", weiß Wagner.

Nach der Pause übernahm Krems wieder eindeutig das Kommando, erspielte sich etliche Chancen. Spätestens mit dem 3:1 (63.) durch Haris Ismailcebioglu war der Deckel auf dem Spiel. Schibany legte wenig später sein elftes Saisontor nach, liegt in der Schützenliste nur noch einen Treffer hinter Montnor (St. Pölten Juniors) und Untergrabner (Scheiblingkirchen). Dass am Freitag Scheiblingkirchen erneut durch einen späten Elfer in der Schlussminute drei Punkte einheimste, kostete Wagner nur ein müdes Lächeln: "Einfach unfassbar!"

Die Besten:

Krems: Jannick Schibany (Stürmer), Philipp Koglbauer (zentrales Mittelfeld).